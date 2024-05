Distribuidoras não precisarão cobrir danos em equipamentos elétricos decorrentes das enchentes

recente flexibilização das normas Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) busca proteger concessionárias e consumidores. No entanto, em alguns casos, os interesses podem ser conflitantes. Uma medida acatada pelo órgão regulador do setor elétrico e que já tinha base em sua resolução normativa n° 1000 foi a do não pagamento de indenizações pelo ressarcimento de danos elétricos de equipamentos afetados nessa enchente durante o período de abrangência das fortes chuvas que impactaram o Rio Grande do Sul. para o serviço de distribuição determinada pelabusca proteger concessionárias e consumidores. No entanto, em alguns casos, os interesses podem ser conflitantes. Uma medida acatada pelo órgão regulador do setor elétrico e que já tinha base em sua resolução normativa n° 1000 foi a doafetados nessa enchente durante o período de abrangência das fortes chuvas que impactaram o Rio Grande do Sul.

As concessionárias gaúchas também foram autorizadas a não realizar a leitura presencial dos medidores de energia, de modo que o faturamento possa ser mensurado de outras formas como, por exemplo, utilizando a média das últimas contas de luz. No caso do tempo da leitura do consumo, foi permitido que esse trabalho seja realizado em intervalo de no mínimo 15 e no máximo 47 dias.

Outro abrandamento nas regras consiste na permissão para que as distribuidoras enviem compulsoriamente faturas digitais, mesmo para aqueles consumidores que não tenham optado previamente por essa opção de recebimento, desde que exista um endereço eletrônico (e-mail ou contato de celular para envio de mensagem ou WhatsApp) para esta modalidade de envio. Mas, a Aneel prevê que seja dada isenção de multa e juros ao consumidor para entregas em papel para aqueles clientes que a distribuidora sequer possui a informação de e-mail.

Pelo lado dos clientes, a agência proibiu a suspensão do fornecimento, ações de cobrança (como inscrição no SPC/Serasa), multas e juros em casos de clientes inadimplentes. Essa condição vale por 90 dias nos municípios sob decreto de calamidade pública e por 30 dias para os demais. Um pleito das concessionárias não atendido pela Aneel foi o da não realização de fiscalizações nas distribuidoras afetadas pelas chuvas durante o ano de 2024. Também não foi acatada a sugestão de ajustar ou suspender temporariamente as metas de desempenho e outros indicadores regulatórios. Isso incluiria a extensão de prazos para cumprimento de obrigações regulatórias e a suspensão temporária de penalidades.

O gerente de regulação do serviço de distribuição da Aneel, Pedro Mello Lombardi, destaca que 336 cidades gaúchas (68% do Estado) tiveram calamidade pública decretada. Ele frisa ainda que são 20 distribuidoras de energia que atuam no Rio Grande do Sul (grupo formado principalmente de cooperativas, das quais Certel e Certaja foram as mais impactadas) e algumas delas tiveram seu mercado quase que integralmente perdido e seu faturamento suspenso. A Aneel salientou ainda as dificuldades nas maiores concessionárias locais. No pico dos problemas, a RGE teve 315,2 mil clientes interrompidos com as chuvas (11% do total dos seus consumidores). Já a CEEE Equatorial registrou um máximo de 206 mil usuários sem luz (12% dos seus usuários).