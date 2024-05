Braskem doa R$ 5 milhões em produtos e milhares de cestas básicas e kits de higiene e limpeza ao RS

A Braskem, uma das maiores produtoras de resinas termoplásticas das Américas, anuncia a doação de R$ 5 milhões em produtos para que a cadeia de clientes da companhia possa contribuir com atendimento emergencial à sociedade gaúcha, em resposta aos recentes eventos climáticos extremos que assolam o Estado. Serão destinados para as indústrias de terceira geração as resinas polietileno e polipropileno para produção de itens diversos - como embalagens e baldes - e soda cáustica para produção de sabonetes e sabão. A empresa também vai contribuir com destinação emergencial de combustível.



A Braskem também fará esta semana a distribuição de 2 mil kits de cestas básicas e 2 mil kits de higiene e limpeza para as comunidades de Triunfo, Montenegro e Nova Santa Rita - localizados no entorno do Polo Petroquímico gaúcho, onde a empresa opera no Estado. Na semana passada, fez a entrega de 450 pallets para a Defesa Civil do RS a serem utilizados para embalar doações e operar logisticamente a distribuição das mesmas. Além disso, a Braskem está mobilizando globalmente o seu Programa de Voluntariado para mutirão de doação financeira via pix para a Central Única das Favelas (CUFA).



"Mantemos historicamente uma atuação atenta às demandas locais da comunidade gaúcha, em especial, dos municípios localizados próximos às nossas operações. Neste momento extraordinário que o Estado atravessa isso não poderia ser diferente e reforçamos nosso compromisso com as pessoas", destaca o gerente de Relações Institucionais da Braskem no RS, Daniel Fleischer.

Há pouco mais de um mês, na primeira semana de abril, a companhia já havia feito outra importante contribuição à Defesa Civil do RS. A partir da doação de 11 toneladas de resinas produzidas no Polo Petroquímico de Triunfo, em uma ação articulada em parceria com as indústrias de transformação Best Box (Campo Bom) e Erplasti (Montenegro) foram entregues 4.700 baldes, 50 mil unidades de sacos plásticos de tamanho 50X80, e 600 bobinas de filme stretch para o órgão do Estado. Os utensílios são empregados em operações de atendimento à comunidade gaúcha em eventos meteorológicos extremos como enxurradas, alagamentos e inundações, e envolvem atividades como limpeza de residências e vias urbanas, transporte de água, equipamentos, entre outras.