Lula demite Jean Paul Prates do comando da Petrobras e indica Magda Chambriard para o cargo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu nesta terça-feira (14) o ex-senador Jean Paul Prates do comando da Petrobras. Para o seu lugar, o petista indicou Magda Chambriard, ex-diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) durante o governo de Dilma Rousseff.

Empreendimentos da Petrobras no Estado sofreram poucos danos com as enchentes