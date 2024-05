Assinatura de concessão do Cais Mauá está temporariamente suspensa

assinatura do contrato de concessão do Cais Mauá ocorresse em cerca de 60 dias após a homologação do leilão do empreendimento Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ) informa que todos os prazos que envolvem o projeto, que prevê a revitalização e uma série de empreendimentos residenciais e comerciais nesse espaço em Porto Alegre, estão momentaneamente suspensos. Havia a expectativa que aocorresse em cerca de 60 dias após a homologação do, que aconteceu em 18 de março. No entanto, devido aos eventos climáticos que afligem atualmente o Rio Grande do Sul, ainforma que, que prevê a revitalização e uma série de empreendimentos residenciais e comerciais nesse espaço em Porto Alegre,

Tanto a pasta ligada ao governo do Estado como o consórcio vencedor do certame, o Pulsa RS, procurados pela reportagem do Jornal do Comércio, não deram mais detalhes sobre como ficará o futuro da iniciativa. As assessorias de ambos reforçaram que é um assunto para tratar mais adiante. Uma das maiores indagações que deverá reaquecer os debates sobre o tema é quanto à manutenção ou não do muro da Avenida Mauá.

O edital de concessão prevê a retirada parcial dessa estrutura e a implementação de um projeto para contenção de cheias com a instalação de barreiras fixas e removíveis. Porém, a nova solução, segundo notificou o governo do Estado, terá de ser aprovada pelos órgãos competentes. Com o aval obtido, poderá ser iniciada a construção da nova barreira e seria permitida a retirada do muro.

Apesar da previsão, há vários especialistas em hidrologia contrários à ideia. “Eu não mexeria (no muro), jamais”, afirma o hidrólogo e professor do Curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Pucrs, Jaime Federici Gomes. Ele ressalta que se trata de um investimento já consolidado e não faria sentido gastar mais recursos para substituir essa estrutura. “Se tu tens extintor de incêndio dentro dos prédios, por que vais tirar? Não tem lógica”, compara Gomes.

Conforme o professor, se não fosse a falta de manutenção adequada, a proteção do muro da Mauá teria sido mais eficaz nessa enchente. Gomes ressalta que a conservação do sistema de proteção contra enchentes, como o muro, diques, bombas e outras soluções, tem um custo muito menor do que os prejuízos que resultaram dessa enchente. “Agora, identificando as falhas, é preciso remediá-las e consertá-las para que o sistema esteja plenamente operacional”, defende o hidrólogo. Ele acrescenta que a perspectiva é que esses fenômenos severos de chuvas, com as mudanças climáticas globais, sejam mais frequentes.

O professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Ufrgs, André Luiz Lopes da Silveira, também reforça que o complexo de contenção das cheias em Porto Alegre falhou por problemas de má conservação. “O muro está de pé, firme e forte, mas as comportas vazaram muito, por falta de manutenção, de dispositivos de vedação”, aponta Silveira. Ele enfatiza que o sistema de bombeamento, para escoar a água para fora do núcleo urbano, foi outro mecanismo que deixou a desejar.

O integrante do IPH assinala que é possível substituir o muro da Mauá por um dique móvel, contudo se trata de um sistema mais complexo e oneroso financeiramente do que o atualmente implementado. Outro ponto salientado por Silveira é sobre quem assumiria a gestão de um novo complexo de segurança contra enchentes na cidade. “A gente vai deixar na mão da iniciativa privada uma segurança pública?”, indaga o professor. Ele defende que não é uma questão de buscar culpados, porém é preciso ter uma auditoria dos sistemas de proteção do município.