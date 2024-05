Jornal do Comércio recebe prêmio da Associação Brasileira de Franchising

Uma reportagem do Caderno Empresas & Negócios, do Jornal do Comércio, foi a vencedora da categoria mídia regional, do Prêmio José Lamônica de Jornalismo, promovido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

“ Ensino de idiomas busca se reinventar no pós-pandemia , veiculada no caderno em novembro de 2023, foi realizada pela jornalista Lívia Araújo, com a consulta de diversas fontes do setor, entre escolas independentes, franqueados de diferentes bandeiras como Yázigi, Wizard e Rockfeller, professores particulares, plataformas online e entidades como o Sindiomas-RS e a própria ABF. , veiculada no caderno em novembro de 2023,, com a consulta de diversas fontes do setor, entre escolas independentes, franqueados de diferentes bandeiras como Yázigi, Wizard e Rockfeller, professores particulares, plataformas online e entidades como o Sindiomas-RS e a própria ABF.

Os outros dois finalistas da categoria foram as reportagens "A força jovem empreendedora", de Adriano Queiroz, do jornal O Povo, do Ceará; e "Especialistas apontam os maiores erros de quem abre uma franquia no Brasil, de autoria de Alexandre Botinha Nascimento, de O Tempo, de Minas Gerais.

A premiação também contemplou as categorias Mídia Digital, reconhecendo Márcia Rodrigues, do Portal Mercado & Consumo, com o texto “Flagships e lojas-conceito de encher os olhos em São Paulo”; Jornal Impresso, com a matéria “Expansão acelerada pode pôr em risco a perenidade da rede”, publicada no Jornal Valor Econômico, de autoria de Kátia Simões; e Revista, com a reportagem “Da infância à maturidade”, de Raquel Bocato, de Pequenas Empresas Grandes Negócios (PEGN).

O Prêmio José Lamônica de Jornalismo foi entregue em São Paulo, Capital, no último dia 3 de maio, no WTC Hall, zona Oeste da cidade.