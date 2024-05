Gerdau cede espaço para instalação de Estação de Tratamento de Água em unidade de Sapucaia do Sul

Uma parceria entre a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), sua controladora, a empresa Aegea, e a siderúrgica Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, viabilizou a instalação temporária de uma Estação Móvel de Tratamento de Água (ETA) no terreno da unidade da empresa em Sapucaia do Sul.

Com a estrutura do sistema Esteio-Sapucaia danificada pelas cheias, a instalação da ETA móvel visa minimizar a falta de abastecimento de água à população dessas cidades até que a estrutura alagada seja recuperada.



A ETA móvel tem capacidade de uma vazão de 20 litros de água por segundo ou 1.7 milhão litros por dia, proveniente de um rio próximo à unidade.

A parceria entre as empresas também inclui o fornecimento da energia necessária para todo o processo de coleta, tratamento e distribuição da água para as adutoras que abastecem parte das cidades.



De acordo com Jean Peluso, Gerente Executivo na Gerdau, esta é mais uma das iniciativas que a empresa está adotando para auxiliar a população gaúcha neste momento desafiador.

"A Gerdau, como uma empresa nascida no Rio Grande do Sul, está comprometida em apoiar a população gaúcha diante do cenário desafiador e em dedicar esforços para a reconstrução do Estado. A unidade Riograndense, primeira planta de produção de aço da nossa história de 123 nos, está sendo utilizada para ajudar a fornecer água às comunidades dos municípios vizinhos. A parceria com a Corsan para essa iniciativa ressalta o compromisso inabalável da Gerdau em ser parte das soluções para os desafios e dilemas enfrentados", afirma o executivo.





Para Samanta Takimi, presidente da Corsan, a união das empresas para viabilizar o fornecimento desse recurso tão básico à população é fundamental para o enfrentamento deste momento delicado que o estado atravessa. “A soma dos nossos esforços vai dar celeridade à retomada do abastecimento. Somos gratos à Gerdau pela parceria”.