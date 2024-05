Imobiliárias de Torres registram movimento intenso com saída em massa de Porto Alegre

De Torres

Procura intensa de aluguéis por temporada nas imobiliárias, hotéis com movimento extra para este período do ano e congestionamento de perguntas aos administradores de residências disponíveis em sites de hospedagem. Esse é o cenário do mercado de hospedagem da praia de Torres , no Litoral Norte, nos últimos dias. nas imobiliárias, hotéis com movimento extra para este período do ano e congestionamento de perguntas aos administradores de residências disponíveis em sites de hospedagem. Esse é o cenário do mercado de hospedagem da praia de, no Litoral Norte, nos últimos dias.

Desde segunda-feira (6), quando carros com famílias inteiras começaram a chegar de Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana atingidas pelas enchentes, a cidade vive um movimento fora de época.

LEIA TAMBÉM: Tragédia na Região Metropolitana aquece economia no Litoral Norte

De acordo com a corretora de imóveis Luciana Oliveira, especializada em locações por temporada na cidade litorânea, a procura vem sendo intensa desde o início da semana, quando a falta de luz e água atingiu até as áreas não alagadas de Porto Alegre. “As pessoas que estão com essa necessidade, que são muitas, estão vindo pra Torres, com valores reduzidos. Conseguimos parceria com proprietários para facilitar nesse momento. Nosso forte sempre foi o verão, mas estamos tentando ajudar e personalizar a busca por imóveis por um valor melhor, de acordo com a necessidade das famílias desalojadas”, destaca.

Ela comenta que a procura tem sido para locações com duração entre 7 e 15 dias, mas que também ocorrem pacotes por até 30 dias. Segundo ela, há muito imóvel disponível na cidade.

Administrador de um prédio de apartamentos para temporada, Paulo Knabben diz que a busca por orçamentos aumenta a cada dia. Segundo ele, embora longe do movimento de veraneio, chama a atenção o incremento de gente nas ruas e comércios da cidade.

“Aqui tem água, luz, não falta nada e está bem tranquilo. Os mercados estão bem abastecidos, a cidade já está com uma população maior que o normal, pois teve muita gente vindo pra cá. Quem tem apartamento, quem tem casa ainda está vindo. Mas aqui tem bastante estrutura, estamos acostumados a receber muita gente, pessoal pode vir sossegado”, comenta.

Hotel A Furninha registra movimento de hospedes desde o início da semana. Crédito: Reprodução/JC

No hotel A Furninha, a ocupação também vem aumentando. Com diárias por volta dos R$ 325,00, o estabelecimento vem recebendo muitas famílias que chegam com pouca bagagem e sem noção de quantos dias de hospedagem serão necessários.

Segundo funcionários do local, a filial de flats da rede, que disponibiliza opção de apartamentos com cozinha, já não tinha mais vagas disponíveis até este domingo, dia 12.