IPE Prev suspende exigência de prova de vida para inativos e pensionistas

O IPE Prev anunciou nesta quinta-feira (9) a suspensão por tempo indeterminado da prova de vida para aposentados, pensionistas e militares inativos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS/RS). A medida não afetará o pagamento dos benefícios e foi tomada diante do decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul.

Além disso, a interrupção das atividades se tornou inevitável devido ao desligamento do datacenter da Procergs, empresa responsável pelos sistemas do Estado. A Procergs informou que o avanço das águas atingiu o quadro elétrico, no-breaks e geradores, inviabilizando temporariamente o funcionamento dos sistemas.



"O IPE Prev reitera seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos beneficiários do RPPS/RS. A instituição informará sobre quaisquer atualizações relacionadas a essa situação emergencial", diz a nota divulgada pelo governo do Estado.