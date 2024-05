Gol estende período de remarcação de viagens sem custo até fim de maio

A Gol informou, na manhã desta sexta-feira (3), que, devido a condições meteorológicas adversas na região Sul do País, os clientes que desejarem remarcar seus voos chegando ou partindo dos aeroportos do Rio Grande do Sul estarão isentos de taxas até o fim de maio. Uma nota foi enviada ao Jornal do Comércio pela assessoria de imprensa.

LEIA TAMBÉM: Companhias aéreas remarcam viagens sem custos devido ao mau tempo no RS

Isto vale para Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santo Ângelo e Chapecó (em Santa Catarina). “Poderão fazê-lo, com a possibilidade de deixar o valor da passagem em crédito com a companhia, sem a necessidade de pagamento da taxa de cancelamento; e isenção da taxa para remarcações em voos da companhia”, diz o comunicado.