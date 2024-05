Ceasa/RS garante produtos em quantidade até o final de semana

A população gaúcha terá acesso aos produtos da Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS) pelo menos até o final de semana. O presidente da empresa, Carlos Siegle, afirma que o bloqueio de muitas estradas gaúchas, decorrente de alagamentos e deslizamentos, só afetará a distribuição de alimentos a partir de segunda-feira. Ele alerta que, depois desse prazo, o abastecimento dependerá da liberação das estradas.

Por conta da redução da oferta na Ceasa/RS, os preços de alguns alimentos poderão ser elevados. "Muitos produtos estão armazenados em estoque nos lugares em que são produzidos, mas não conseguem chegar aqui devido à obstrução das vias. É o caso dos ovos, que não estão vindo do Vale do Taquari, e das frutas cítricas, do Vale do Caí", explica Siegle.

Os produtos que vêm de fora do Estado também dependem da liberação das rodovias. Por isso, é preciso garantir o acesso via BR-101, no caso dos veículos de carga oriundos de Santa Catarina.

Devido às fortes chuvas e inundações no Estado, a Ceasa/RS promoverá a abertura dos portões da empresa em horário excepcional. Nesta sexta, os portões abrem a partir das 10h da manhã, ao invés das 13h. A medida adotada tem por objetivo atender os clientes mais cedo e garantir a sua segurança no retorno aos seus municípios.