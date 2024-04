Inteligência Artificial tem a capacidade de transformar dados em informações, afirma Roberto Lopes

Com o tema "Transforme seu negócio com Inteligência Artificial", o Instituto Caldeira reuniu especialistas nesta quinta-feira (30) para discutir temas relacionados as transformações que estão sendo proporcionadas pela Inteligência Artificial em diversos setores de negócio. O evento reuniu José Renato Hopf, da 4ALL e presidente do South Summit Brazil, Marcelo Pivovar, da Oracle, Natália Borges, do Banrisul, e Felipe Beck e Roberto Xavier Lopes, sócios da Beta:Hauss.

Para Roberto Xavier Lopes, que é Head de Inovação em IA, os impactos da Inteligência Artificial estão ligados a maior capacidade de transformar dados em informações de valor e no aumento de receita e redução de custos. "Os benefícios dessa jornada de IA são muitos e estão relacionados ao aumento de eficiência e competitividade e maior domínio dos benefícios da Inteligência Artificial para a estratégia do seu negócio", destaca. Lopes disse que nunca antes na história a sociedade viveu algo tão expressivo como a Inteligência Artificial.

Segundo Lopes, a IA em um curto prazo de tempo vai impactar todos os setores de negócio das empresas. "Não é mais sobre futuro que estamos falando. É sobre o agora e por isso criamos esse movimento por entendermos que a Iinteligência Artifcial é um tema extremamente relevante", acrescenta.

Conforme Hopf, o ponto central da tecnologia, na sua opinião, é trabalhar com muitas pessoas e também aprender com muita gente. "Gosto de construir com pessoas porque ajuda a gente a errar menos e acertar mais", comenta. Para o gestor da 4All, as empresas precisam entender o que está acontecendo com as novas tecnologias como é o caso da Inteligência Artificial. "A IA é uma mudança importante para quem fala de negócio", comenta.

O presidente do South Summit Brazil disse que Rio Grande do Sul se destaca como um polo de inovação no Brasil, ocupando o 2º lugar em inovação, de acordo com o Ranking de Competitividade dos estados e municípios. Com 138 instituições de ensino superior, 44 incubadoras e 48 instituições científicas, tecnológicas e de inovação, o Estado oferece um ambiente propício para o desenvolvimento de startups e pesquisas inovadoras.

De acordo com Felipe Beck, é fundamental no cenário da IA fazer perguntas, analisar cenários, desenvolver estratégias não temporais e se adaptar às mudanças abraçando oportunidades. "Quem não se capacitar bem e com velocidade para obter novas habilidades, vai ficar para trás, porque não vai conseguir surfar as diferentes ondas", ressalta. Para o sócio fundador da Beta:Hauss, é preciso se preparar para a era da Inteligência Artificial que já começou. "A gente acredita muito que os negócios seguirão sendo feito de pessoas para pessoas. A gente valoriza o time e relação humana, mas não podemos deixar de olhar para as novas tecnologias", ressalta.