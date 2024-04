Inovação está presente em todos os funcionários da Amazon, afirma Daniel Duarte

Inovação da Amazon foi o tema da reunião-almoço da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio Grande do Sul realizada nesta quinta-feira (25) no Hotel Hilton, em Porto Alegre. Para Daniel Duarte, Head de Programas de Inovação e Transformação da Amazon Web Services (AWS), a Amazon acredita no modelo de inovação e cultura onde a ambidestria para a inovação está presente em todos os funcionários. "A nossa empresa possui um 1,5 milhão de colaboradores que são capazes de criar ideias e de gerar novos produtos ou serviços através de serviços de programas de inovação", destaca. Segundo Duarte, a meta da Amazon é ser a empresa mais centrada nos clientes da Terra. "O nosso objetivo é inspirar as pessoas porque há muitas vantagem em uma abordagem centrada no cliente.



Para Duarte, a Amazon que ser um parceiro das empresas e, segundo ele, a corporação tem ajudado as empresas brasileiras a criarem suas estratégias de inovação. "Elas tem suas estratégias corporativas. Porém, a inovação está lá embaixo", ressalta. O Head de Programas de Inovação e Transformação da Amazon destaca que com um forte emprego da tecnologia, a empresa fundada pelo norte-americano Jeff Bezos , constantemente, possui novidades e inovações em seus negócios. "As inovações podem ser desde novas ferramentas, serviços e produtos ou o desenvolvimento de projetos sustentáveis", ressalta.

Com relação a Inteligência Artificial, Duarte explica que a empresa usa a IA há 20 anos. "A Inteligência Artificial nos auxilia a reduzir custos e realizar o trabalho de forma mais eficiente. Isso inclui desde as operações em nossos diversos negócios. Isso vale para as nossas lojas, para nossos serviços da AWS, para publicidade, todos os nossos dispositivos", acrescenta. Conforme Duarte, a Inteligência Artificial auxilia a empresa a reduzir custos e a realizar o trabalho de forma mais eficiente. "Isso inclui desde as operações em nossos diversos negócios até chegar a cada cliente. Isso vale para as lojas, para os serviços da AWS, para publicidade e para todos os nossos dispositivos", comenta.

De acordo com o Head de Programas de Inovação e Transformação da AWS, a empresa acredita que qualquer inovação física ou tecnológica precisa nascer responsável, ou seja, precisa pensar no impacto positivo do ponto de vista social ou ambiental. "A Amazon produz processadores que são usados na nuvens da empresa e que foram produzidos com o objetivo de produzir 60% energia elétrica. "Nós temos condições de monitorar qualquer plataforma tecnológica que está na nossa nuvem com relação a pegada da carbono porque sabemos a fonte de energia e água", explica.

Na reunião-almoço da Câmara Brasil Alemanha do RS, Duarte destacou que o foco da empresa está voltado para tecnologia e sustentabilidade. "Com a ajuda da Inteligência Artificial, os consumidores terão assistente de compra e uma visão otimizada das avaliações dos produtos. "Além disso, a IA está ajudando os vendedores e a própria Amazon a fazer melhorias nos processos logísticos e nas plataformas", destaca. Na cadeia logística, a IA auxilia, por exemplo, na redução de desperdícios de materiais ao indicar tamanhos de caixas mais apropriadas e ao apontar de onde e de quem se deve comprar os produtos para determinado tipo de consumidor.

O Head de Programas de Inovação e Transformação da Amazon Web Services (AWS) destacou ainda os programas de transformação e inovação desenvolvido pela empresa como o "Liderança EPIC" que trata de como liderar as pessoas para a inovação? e "Estratégia de inovação" que aborda qual deve ser o foco dos investimentos da empresa em inovação".