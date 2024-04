Metalúrgica Ciron recebe licença ambiental para construção de nova fábrica no RS

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu na semana passada a Licença de Instalação (LI) que autoriza o início das obras da metalúrgica Fundição Ciron. Com investimento estimado em R$ 200 milhões, a nova fábrica será construída no distrito industrial localizado no limite entre os municípios de Alvorada e Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.O terreno, de aproximadamente 60 hectares, sendo 28 hectares de área construída, foi repassado à empresa pelo Estado por cessão onerosa em 2022. A capacidade de produção mensal do empreendimento, que fabricará peças de ferro fundido, será de 7,5 mil toneladas. A metalúrgica atenderá os setores automotivo e agrícola e tem previsão de gerar 300 posições de emprego.“Todo o processo industrial será dotado de equipamentos de controle, de modo a cumprir os padrões ambientais estabelecidos por lei”, observa o presidente da Fepam, Renato Chagas