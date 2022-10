Metalúrgica das Missões anuncia nova fábrica em Alvorada

Das Missões para a Região Metropolitana de Porto Alegre, e com o objetivo de garantir melhor logística no atendimento a grandes montadoras de máquinas agrícolas e do setor automotivo. Foi confirmado nesta semana o investimento da Fundição Ciron, que fará parte das indústrias metalúrgicas da família Ely, com origem em Santo Ângelo, juntamente com a Fundimisa e Elyte Tecnologia – esta, instalada em Entre Ijuís –, no Distrito Industrial de Alvorada.

Com aporte inicial de R$ 70 milhões e previsão de R$ 200 milhões até o final da instalação, prevista para estar concluída em até três anos após o início das obras, previsto para daqui seis meses, a Ciron já chega a Alvorada com o status de maior fundição do Estado e uma das melhores empresas para trabalhar segundo a GPTW – Great Place to Work, ocupando a segunda colocação no pódio entre as grandes empresas.

"Embora o planejamento robusto e o otimismo nos negócios sejam favoráveis, é difícil estimar prazos mais assertivos quanto à concretização de todo o processo tendo em vista às incertezas do mercado, do cenário político-econômico, dos processos de licenciamentos ambientais e de diversos outros fatores que podem impactar um investimento desta magnitude. Em linhas gerais, a expectativa é que estejamos em operação até 2026", aponta o CEO da fundição, Paulo Ely.

Conforme a assessoria da empresa, pesaram para a escolha de Alvorada como destino da nova fábrica os incentivos oferecidos pelo governo estadual e a localização da cidade.

A atração da empresa para Alvorada é resultado do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi). Nesta segunda-feira (17), o governo estadual formalizou a concessão onerosa da área onde a indústria será instalada. Pelo período de um ano, a fundição pagará R$ 13 mil ao Estado pela garantia do espaço, de 54,1 hectares.

A primeira foi em Guaíba, para a instalação da fabricante de aviões, Aeromot A partir da confirmação da instalação, o valor arrecadado será abatido do montante a ser pago pela posse do terreno por meio do Proedi. Esta é a segunda operação deste perfil feita pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico., no terreno onde a Ford seria instalada.

De acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, "a ação do governo faz parte de uma série de movimentos que o Estado vem realizando para desburocratizar e fortalecer o crescimento econômico". Ele esteve em Alvorada na segunda para formalizar a cessão da área. Conforme Maraschin, o projeto levou um ano em busca de um terreno ideal.

“Viabilizar a instalação de empresas como essa só contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico do município, garantindo mais emprego e desenvolvimento para nossa população, obrigado por escolherem nossa cidade”, vibrou o prefeito José Appolo na mesma ocasião.

A operação em Alvorada atenderá à mesma demanda da Fundimisa, de Santo Ângelo, mas com capacidade 50% superior quando a instalação estiver plena. Atualmente produzindo 5 mil toneladas por mês, e com capacidade instalada de 6 mil toneladas por mês, em Santo Ângelo, a empresa atende aos mercados agrícolas de caminhões e reposição, tendo clientes como AGCO, John Deere, CNH, Caterpillar, Volvo e Meritor.

A empresa conta atualmente com 1.300 funcionários entre as suas duas operações. Em Alvorada, serão gerados 70 empregos no primeiro momento e, com a fábrica instalada, 600 postos devem ser abertos. Nos últimos seis anos, o faturamento da empresa tem crescido em média 35%.