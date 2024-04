Club Med abre processo seletivo para vagas em três resorts da rede

O Club Med, rede francesa de resorts premium all inclusive, está com processo seletivo para várias áreas em três empreendimentos da marca no Brasil. As oportunidades para GO (Gentil Organizador, como a equipe dos resorts é chamada) são para trabalhar e morar no Club Med Lake Paradise (SP), Club Med Rio das Pedras (RJ) e Club Med Trancoso (BA).

A seletiva presencial acontecerá em Gramado no dia 08 de maio (quarta-feira), a partir das 9h. O local será informado aos candidatos aprovados na etapa de triagem de currículos e as inscrições vão até o dia 5 de maio.