Novo complexo turístico em Gramado terá centro de convenções e Snow Experience

A Serra gaúcha vai ganhar mais um atrativo turístico diferenciado nos próximos anos. O empreendimento é uma parceria do Club Med, rede francesa de resorts premium ALL inclusive e da DC Set Grupo, Hub de inovação e entretenimento. O projeto foi apresentado na manhã desta quinta-feira (9) em um almoço no Palácio Piratini com a presença do governador Eduardo Leite, do prefeito de Gramado, Nestor Tissot, executivos das duas empresas, empresários e outras autoridades.

• LEIA TAMBÉM: Gramado institui tarifa zero nos ônibus nos finais de semana em novembro e dezembro



Entre as atrações do complexo, que terá a assinatura Club Med, presente em países ao redor do mundo estão um centro de convenções para eventos corporativos, um Boulevard que oferecerá aos visitantes gama diversificada de opções de compras, pista de ski outdoor, arvorismo e um Snow Experience (centro de neve artificial para toda a família). O local contará também com uma tirolesa e um teleférico que unirá Gramado ao Parque.



Localizado em uma área superior a dois milhões de metros quadrados, o complexo vai receber um investimento de R$ 1 bilhão. A ideia é que seja concluído até 2025.



"A construção de toda trajetória para chegar a esse momento foi longa e construída ao longo dos dois mandatos de Leite. Pretendemos inaugurar o complexo neste mandato do governador Eduardo Leite", afirmou Dody Sirena, sócio fundador da DC Set.



A negociação para receber um Club Med envolveu outros estados e até Punta Del Este. "Acreditamos no potencial de Gramado e da Serra gaúcha", salientou Dody.



O Club Med está presente em 30 países. "A Serra gaúcha se insere no turismo internacional. Isso é uma grande conquista, uma luta de muitos e muitos anos de muitas pessoas", ressaltou o secretário estadual do Desenvolvimento Ernani Polo. Entre as atrações do complexo, que terá a assinatura Club Med, presente em países ao redor do mundo estão um centro de convenções para eventos corporativos, um Boulevard que oferecerá aos visitantes gama diversificada de opções de compras,(centro de neve artificial para toda a família). O local contará também com uma tirolesa e um teleférico que unirá Gramado ao Parque.Localizado em uma área superior a dois milhões de metros quadrados, o. A ideia é que seja concluído até 2025."A construção de toda trajetória para chegar a esse momento foi longa e construída ao longo dos dois mandatos de Leite. Pretendemos inaugurar o complexo neste mandato do governador Eduardo Leite", afirmou Dody Sirena, sócio fundador da DC Set.A negociação para receber um Club Med envolveu. "Acreditamos no potencial de Gramado e da Serra gaúcha", salientou Dody.. "A Serra gaúcha se insere no turismo internacional. Isso é uma grande conquista, uma luta de muitos e muitos anos de muitas pessoas", ressaltou o secretário estadual do Desenvolvimento Ernani Polo.