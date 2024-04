Sindienergia-RS calcula que Estado pode atingir autossuficiência energética em 2030

Um significativo crescimento na geração de energia nos próximos anos no Estado é o que projeta o diretor do Sindicato das Indústrias de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), Guilherme Sari. O dirigente estima que os gaúchos tenham condições de atingir a sua autossuficiência em energia elétrica a partir de 2030. “Ou seja, a gente não vai depender da energia vinda de outras regiões do Brasil”, prevê.

Sari ressalta que o Estado hoje “importa” cerca de 30% da energia que consome de outros lugares do País. Além de uma maior segurança energética, a autossuficiência implicaria mais geração de empregos, renda e impostos localmente. Para o representante do Sindienergia-RS, o aumento da capacidade de geração de energia no Rio Grande do Sul será alavancado, especialmente, pela fonte eólica. “Hoje, a eólica tem para abastecer (o sistema elétrico gaúcho) algo em torno de 8 mil MW para 9 mil MW de projetos licenciados”, aponta Sari.

Entre 2026 e 2027, o dirigente vislumbra que o Rio Grande do Sul se transformará em um canteiro de obras na área de energia que pode significar investimentos na ordem de R$ 40 bilhões, a serem concluídos nos anos posteriores. O integrante do Sindienergia-RS, recentemente, esteve reunido com executivos da empresa Nordex, na Alemanha, que também receberam a visita da missão do governo gaúcho liderada pelo governador Eduardo Leite.