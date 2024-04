Aulas do curso de gastronomia da Antonio Meneghetti Faculdade começam em agosto

O curso de bacharelado em Gastronomia, o primeiro da Escola de Ciências Gastronômicas e Cultura Alimentar da Antonio Meneghetti Faculdade (AMF), foi lançado no auditório do Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, em São João Polesine. A solenidade de apresentação do curso contou com as presenças de autoridades da Itália e do Brasil. Criado no conceito de Cozinha Viva e aprovado com nota 5, pelo Ministério da Educação (MEC), o bacharelado em Gastronomia terá a duração de quatro anos, divididos em oito semestres. A faculdade está localizada em uma área de 2.590 metros quadrados. Serão duas turmas por ano - a cada semestre serão 40 alunos que vão participar do curso de Gastronomia.

as aulas vão acontecer de segundas a quintas-feiras: segundas, à tarde e à noite; terças e quartas, pela manhã e tarde; e, às quintas, pela manhã. Os interessados já podem fazer a inscrição acessando o site A diretora institucional da AMF, Helena Biasotto, disse quede segundas a quintas-feiras: segundas, à tarde e à noite; terças e quartas, pela manhã e tarde; e, às quintas, pela manhã. Os interessados já podem fazer a inscrição acessando o site www.faculdadeam.edu.br . Segundo Helena, está no sangue da Antonio Meneghetti Faculdade a cultura alimentar. "Teremos no curso a gastronomia local, brasileira e internacional, além da gestão de negócios na área da gastronomia", comenta a diretora institucional da AMF.

Ao apresentar o curso, o jornalista italiano e reitor da Academia Italiana de Gastronomia e Gastrosofia, Alex Reveli Sorini, destacou os nove objetivos fundamentais do curso, que tem na relação Brasil e Itália um dos seus grandes trunfos: fusão das tradições gastronômicas; formação multidisciplinar; sustentabilidade e agricultura regenerativa; inovação e empreendedorismo; saúde e bem-estar; diversidade e inclusão; responsabilidade social; turismo enogastronômico e excelência acadêmica internacional.

No primeiro semestre, os alunos já participam de aulas práticas (Guilherme Ferreira/Antonio Meneghetti Faculdade/Divulgação/JC)

De acordo com Helena Biasotto, como forma de colocar o aluno no universo do dia a dia da profissão, desde o primeiro semestre o estudante participará de aulas práticas, inserido nos ambientes de restauração, confeitaria e panificação, aprendendo o ritmo de trabalho e a lógica do saber fazer. "Teremos como base a culinária italiana, considerada uma das melhores do Mundo tanto em técnica quanto em sabor e sanidade", destaca. Conforme a professora, os estudantes também vão aprender as técnicas de cozinha francesa, bem como o universo das outras culturas gastronômicas do Mundo, com seus preparos e seus temperos.

Integram as disciplinas do curso a língua italiana, podendo também o aluno aprender ou aperfeiçoar-se no inglês. As aulas vão acontecer no prédio 4 da AMF, construído exclusivamente para abrigar a Faculdade de Ciências Gastronômicas e Cultura Alimentar. Junto à Faculdade, os alunos vão poder contar com o restaurante-escola Colibri Ristorante, que apresenta uma cozinha elaborada a partir de produtos locais e naturais.

Segundo Any Rothmann, diretora administrativa e curadora da Fundação Antonio Meneghetti, os profissionais formados pelo bacharelado em Gastronomia da AMF estarão capacitados para atuar no âmbito da gastronomia nacional e internacional, atuando como responsáveis pela operação (cozinheiro/a) e coordenação de cozinha (chefs). Além da atuação como chefes de atendimento (salão), bem como empresários e gestores de negócios gastronômicos.

A Faculdade Antonio Meneghetti foi credenciada junto ao Ministério da Educação (MEC) em 2007 para iniciar suas atividades acadêmicas e de formação de jovens estudantes no início de 2008. A instituição de ensino possui oito cursos de Graduação: bacharelados em Administração, Sistemas de Informação, Direito, Ontopsicologia, Ciências Contábeis, Licenciatura em Pedagogia, Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria, além do bacharelado em Gastronomia.

Nos cursos de Ontopsicologia, Pedagogia, Ciências Contábeis, Hotelaria e Gastronomia a instituição de ensino recebeu notas máximas do MEC, a nota 5, nas avaliações de autorização e de reconhecimento de curso. Em 2024, a faculdade recebeu a nota 5 no Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado de Estudantes do Ensino Superior (IDD), pela avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP), ficando colocada na 11ª posição como melhor instituição de ensino superior do Rio Grande do Sul - de um total de mais de 100 instituições avaliadas.