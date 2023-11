UFRGS e PUCRS estão entre as melhores universidades brasileiras

A Folha de São Paulo divulgou, nesta segunda-feira (13), um ranking das melhores universidades do País. Entre elas, foram posicionadas universidades gaúchas no alto da lista, sendo a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) colocada como a terceira melhor universidade do Brasil e a melhor universidade federal, enquanto a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) foi posta como a melhor universidade particular.

O ranking aplica uma nota de 0 a 100 para as instituições baseada em 5 critérios: ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização. A Ufrgs, por exemplo, ficou com 96,29 pontos na escala, enquanto a PUCRS pontuou 85,83. No top 10 das universidades brasileiras foram colocadas, em ordem, a USP, Unicamp, UFRGS, UFRJ, UFMG, Unesp, UFSC, UFPR, UnB e UFPE.

Outras universidades gaúchas também estiveram em alto no ranking, como a Federal de Santa Maria, em 22º, a Unisinos em 33º, Ufpel em 35º entre outras.

O posicionamento é comemorado pela gestão das universidades, como comentado por Soraya Tanure, professora e secretária de avaliação institucional da UFRGS. "Nós recebemos com muita alegria o resultado do ranking, em especial por termos a melhor classificação desde 2012, que foi quando o ranking surgiu. Essa posição nos engrandece muito primeiro porque o nosso orçamento é menos da metade da USP e da Unicamp, que estão no topo do ranking geral, então isso demonstra que a gente têm conseguido fazer uma boa gestão estratégica no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão, da inovação e da gestão universitária."

"A nossa universidade não é de orçamento alto, e dentre as características deste ranking nos chama a tenção a nossa melhoria no indicador ensino. A Ufrgs é sempre reconhecida como uma universidade de pesquisa de ponta", comentou Soraya.

A reitoria da Pucrs também reconhece o título como resultado de esforços. "Quando falamos em qualidade, nos referimos ao que hoje as instituições de excelência oferecem: educação para o trabalho, para o empreendedorismo e inovação, desenvolvimento científico e formação cidadã consciente dos desafios locais e globais. É nesse impacto real e positivo que a PUCRS, que em 2023 completa 75 anos de atuação, acredita. Essa conquista é resultado da dedicação diária de uma comunidade universitária engajada no desenvolvimento da educação superior", comentou o reitor Ir. Evilázio Teixeira.