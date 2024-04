Trem dos Vales retorna em julho com novidades; confira as datas

Um dos mais belos passeios de trem do Brasil já tem data para voltar. O Trem dos Vales, que percorre 46 kms entre Guaporé, Dois Lajeados, Vespasiano Corrêa e Muçum retoma as viagens a partir do dia 6 de julho. Nesta temporada, serão 92 passeios, um acréscimo em relação aos cerca de 70 realizados no ano passado.

A expectativa é que 48 mil passageiros viagem a bordo do Trem dos Vales até o dia 1º de dezembro (no ano passado, foram transportados 32.347 passageiros). Os roteiros serão realizados aos sábados e domingos e também em alguns feriados (confira as datas abaixo).

São 2h30min de viagem, que é feita só de ida (a volta ao ponto de partida é feita por transporte rodoviário). Os passageiros saem de Guaporé com destino a Muçum às 9h30min. Na tarde, a partir das 14h30min, a locomotiva percorre o caminho inverso, deixando a estação em Muçum rumo a Guaporé.

Entre as atrações desta temporada estão as homenagens ao bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul, comemorado neste ano, e os 150 anos da imigração italiana, celebrado em 2025. Os imigrantes alemães e italianos colonizaram as cidades por onde o trem passa, localizadas na Serra gaúcha e no Vale do Taquari. A cultura gaúcha também terá destaque com apresentações nas estações férreas e em alguns trajetos dentro dos trens.

No ano passado, foram transportados 32.347 passageiros ao todo na temporada. Foto: Tânia Meinerz/JC

A viagem é feita em uma locomotiva com vagões históricos. Uma novidade neste ano é a restauração do vagão Barão de Mauá, construído na década de 1930. A incorporação do carro é uma homenagem ao empresário gaúcho Irineu Evangelista de Sousa, mais conhecido como Barão de Mauá e pioneiro na construção da primeira ferrovia no Brasil, inaugurada no Rio de Janeiro em 1854. O vagão fará parte da composição em alguns passeios, já que a utilização em todos os trajetos provocaria muito desgaste.

Ao todo, o Trem dos Vales passa por 23 túneis e 15 viadutos da Ferrovia do Trigo (EF-491). Uma das principais atrações é o “Viaduto do Exército”, popularmente chamado de “V13”, considerado o maior da América do Sul, com 143 metros de altura e 509 metros de extensão. Outro ponto marcante é a passagem pelos viadutos “Pesseguinho” e “Mula Preta”. Por serem construídos com estruturas que não possuem marcações nas margens e com dormentes vazados, os viajantes têm a sensação de que o trem flutua sobre os trilhos.

O trajeto percorre viadutos e túneis por cidades da Serra e do Vale do Taquari. Foto: Kadu Bernardi/Divulgação/JC

Como funciona para viver a experiência

O calendário dos passeios em 2024 foi apresentado no final da tarde desta terça-feira (23) no Parque Denardi, em Dois Lajeados. Rafael Fontana, coordenador do Trem dos Vales, projeta que a temporada irá injetar R$ 15 milhões na região, superando os R$ 10 milhões da edição do ano passado e os R$ 8 milhões de 2022. Essa estimativa envolve os gastos dos turistas em restaurantes, hotéis, comércio e pontos turísticos nas cidades do entorno, e não o que entra com a venda dos bilhetes.

“O Trem dos Vales tem grande impacto não só na região, mas em outras regiões do Estado porque muitas agências do Rio Grande do Sul vendem o passeio, gerando contratação de ônibus, de guias turísticos e outros serviços que acabam se beneficiando do atrativo”, salienta Fontana.

Nesta edição, cada passagem custa R$ 164,00 (crianças menores de 5 anos não pagam quando conduzidas no colo). O valor arrecadado exclusivamente com a venda de bilhetes, que em 2023 somou R$ 4,5 milhões, é aplicado no pagamento de despesas e investido em melhorias e na estruturação de equipamentos que fiquem no Rio Grande do Sul - locomotivas e vagões. Atualmente, o trem que faz a operação vem de Santa Catarina para realizar os passeios e retorna ao estado vizinho ao final da temporada. “Já temos duas locomotivas e dois vagões restaurados que estão em Guaporé”, conta.

Um grupo de trabalho está em tratativas junto ao governo do Estado e à Rumo Logística, que tem a concessão da ferrovia até 2027, para que o passeio do Trem dos Vales seja realizado durante o ano todo. As conversas envolvem também o governo federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Fontana ressalta a importância do turismo para a reconstrução do Vale do Taquari, atingido pelas enchentes de setembro do ano passado que causaram destruição e mortes em diversas cidades. “A rotina voltou ao normal. Muitos empreendimentos novos foram construídos e isso precisa se manter para que a economia gire, precisa de movimentação acontecendo”, avalia.

O coordenador diz que é preciso mais linhas de financiamento para auxiliar os empresários como por exemplo o Fundo Geral do Turismo (Fungetur), que tem financiamento com juros subsidiados e é voltado ao turismo. Segundo Fontana, os recursos estão sendo direcionados pelo governo federal só para o Nordeste e o governo estadual está solicitando o repasse de R$ 100 milhões para o Rio Grande do Sul para financiar pequenos empreendimentos.

O passeio é feito em locomotiva e vagões históricos. Foto: Tânia Meinerz/JC

Passeios no Trem dos Vales em 2024:

• Julho - 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de julho;

• Agosto - 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31

• Setembro - 01, 07, 08, 14, 15, 20, 21, 22, 28 e 29

• Outubro - 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 e 27

• Novembro - 02, 03, 09, 10, 15, 16, 17, 23, 24 e 30 de novembro

• Dezembro - 01

Venda de bilhetes para o Trem dos Vales

• Valor - R$ 164,00 por bilhete (crianças menores de 5 anos não pagam quando conduzidas no colo)

• Os bilhetes poderão ser adquiridos através do site www.tremdosvales.com.br ou pela central de

atendimento via WhatsApp (44) 3307-9977.

• Quem optar por retornar de ônibus à estação de origem pode adquirir a passagem no momento da compra do bilhete do trem pelo valor de R$ 24,00.

• Em 2023, 70% dos bilhetes do Trem dos Vales foram vendidos por agências;

• Das 214 agências que compraram os bilhetes no ano passado, 19 eram do Vale do Taquari, 176 de outras regiões gaúchas, 17 de Santa Catarina e duas do Paraná.