Empresário Günther Staub recebe Prêmio Paulo Vellinho, promovido pela ACPA

O empresário Günther Staub foi o grande homenageado na noite desta terça-feira (23), durante a entrega do 4° Prêmio ACPA Paulo Vellinho, pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). O evento aconteceu de forma híbrida, na sede da entidade, no Palácio do Comércio, e transmitido pelo canal da entidade no YouTube.

Membro do Conselho Superior da ACPA, Staub é um dos precursores do Marketing como atividade no Rio Grande do Sul. Sua gestão na presidência da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS) (1969 - 1973) fez com que a entidade ganhasse, por dois anos consecutivos, o prêmio de melhor associação de Marketing do mundo. Também foi nessa época que assumiu a vice-presidência para América Latina da Associação Mundial de Marketing, que tinha sede em Nova Iorque. Atualmente, é dono da empresa que leva seu nome, a Staub Comunicação e Marketing. Em 60 anos de carreira, já desempenhou diversas funções, entre elas a de palestrante, conselheiro, diretor, empresário e consultor.

O Prêmio ACPA Paulo Vellinho tem como objetivo reconhecer empresas e personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação e colocaram a cidade como protagonista, bem como homenagear um dos mais relevantes empreendedores do Brasil: o empresário gaúcho Paulo Vellinho. O nome do empresário permanece no prêmio e, a cada edição, o reconhecimento é concedido para uma pessoa com representatividade no mundo corporativo ou ligado à Associação Comercial, caso de Staub.

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, comentou sobre a chegada do prêmio a sua 4° edição. "Tenho muito orgulho em dar continuidade a homenagem que meu pai recebeu em vida. O prêmio é o momento de reconhecer todos que transformaram seu trabalho e dedicação em resultado em prol da cidade, do ecossistema em que estão inseridos, assim como ele fez", comentou.

Paulo Vellinho teve longa e empreendedora trajetória, participando ativamente do processo de industrialização do País. Entre os destaques de sua caminhada profissional está a liderança à frente da Springer, a partir dos anos 50, empresa vencedora num competitivo mercado, mesmo localizada no extremo sul brasileiro.

Suzana falou ainda sobre o homenageado da edição, o empresário Günther Staub. "A dedicação do Günther a Associação Comercial é inestimável e constante pela sua grande experiência. Ele se dedica a nos orientar com suas ideias, seus projetos. Muito do que a ACPA fez e está fazendo tem a inteligência do Günther", destacou.

Nesta quarta edição, o prêmio chega com duas novidades: a criação da categoria Cultura e a modificação da categoria Político, passando a se chamar Agente Político e Agente Público, totalizando nove categorias. Além destas, a categoria Fora da Curva foi revelada no final da escolha, destacando a empresária Nora Teixeira pelo trabalho desenvolvido na arrecadação de recursos para o hospital que leva seu nome, localizado no Complexo da Santa Casa.

Confira os vencedores da 4ª edição:

Cultura: Noite dos Museus

Empreendedorismo: Mercado Brasco

Inovação & Tecnologia: Trashin

Marketing & Comunicação: Eduardo Mancuso Garbi

Agente Político e Agente Público: Ramiro Stallbaum Rosário

Serviços: Federasul

Sustentabilidade: Renascer da Esperança

Turismo: Gam3 Park

Varejo: Pop Center

Fora da Curva: Nora Teixeira