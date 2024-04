Empresa tradicional do RS chega aos 113 anos e celebra lojas em shoppings de Porto Alegre

investiu no varejo de Porto Alegre No próximo dia 1 de maio, a Tramontina, de Carlos Barbosa, chega aos 113 anos. A marca gaúcha, em 2023,, abrindo lojas no BarraShoppingSul e no Iguatemi. Os pontos servem para aproximar a empresa dos consumidores.

“Embora a Tramontina tenha as T Stores ao lado das fábricas e muitos clientes lojistas que nos ajudaram a chegar até aqui, entendemos que precisava ter mais pontos de contato com o consumidor para mostrar além do que ele já identifica como marca Tramontina, como facas, panelas e talheres. No total, temos 22 mil itens”, afirma Rosane Fantinelli, diretora de Marketing da Tramontina.

Ela ressalta que nas unidades são inseridas novidades do universo de pias, cubas, fornos e micro-ondas. “Esse é um segmento que os consumidores, muitas vezes, não sabem que a Tramontina atua. As lojas de shoppings são um importante canal de comunicação e marketing que têm muito sucesso. Mesmo que o cliente não compre necessariamente nessas lojas, está conhecendo uma maior gama de produtos”, avalia.

Sobre as novidades, Rosane conta que a estratégia é conquistar os jovens, que herdam o amor pela Tramontina dos pais e dos avós. Por isso, foram lançados conjuntos de panelas mais compactas, mais fáceis de limpar, de guardar e com mais tecnologia.

