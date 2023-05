Tramontina vai abrir primeira loja própria em Porto Alegre

Enquanto redes fecham operações no Rio Grande do Sul, tem marca que não é nativa do varejo e que aposta na frente física para chegar mais perto dos consumidores. É o caso da gigante de panelas, eletroportáteis e outras utilidades domésticas, Tramontina. A companhia vai instalar a primeira unidade própria da T store em Porto Alegre. A operação vai estrear em um dos maiores shopping centers da Capital.

A nova operação vai ser no BarraShoppingSul, no nível Jockey, próximo à Panvel e Superlegal Brinquedos. A T store porto-alegrense também será a primeira do segmento de varejo do grupo industrial no Estado. A Tramontina tem 19 pontos físicos próprios, entre T store (17) e T factory (2), que une fábrica e loja. As únicas T factory ficam na Serra, em Carlos Barbosa e Farroupilha, onde ficam os maiores complexos de produção do grupo.

As demais lojas oficiais estão situadas na Bahia, no Ceará, no Distrito Federal, no Espírito Santo, em Goiás, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A indústria de Carlos Barbosa, na Serra, deve abrir mais lojas este ano, segundo nota emitida no começo do ano. Devem ser quatro filiais, uma delas a da Capital, que tinha até agora a Supreme Inox, com oferta de produtos da marca, mas que era um revendedor, situado na avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta.

As novas unidades devem abrir com pontos de coleta de produtos da fabricante após o uso e das embalagens, eletroeletrônicos, pilhas e baterias, que fazem parte da estratégia de logísitica reversa. A indústria levou a ação para todas as lojas próprias este ano.