Empresa de pescado comemora primeiro ano de aquisição de companhia catarinense com crescimento

Era abril de 2023 quando o grupo Frumar, de São Leopoldo, apostava alto no crescimento do mercado de pescados adquiriu uma das marcas mais conhecidas no varejo nacional do setor, a Komdelli. Com fábrica de mais de 7 mil metros quadrados em Tijucas, Santa Catarina (SC), a empresa foi incorporada pela Frumar em uma transação que envolveu mais de R$ 50 milhões. As informações são da assessoria da empresa.



Um ano depois da aquisição, a Frumar registrou crescimento de cerca de 25% no faturamento ao longo de 2023, para mais de R$ 600 milhões, e iniciou sua expansão internacional. "Desde a aquisição da Komdelli, investimos mais de R$ 5 milhões em ampliação de estrutura, adaptação de layout produtivo para atender mercado brasileiro e internacional. O nosso objetivo é estar presente nos mercados mais exigentes do planeta, levando o melhor dos pescados do Brasil para todo o mundo. Estamos trabalhando para que as exportações representem 10% de todos nossos produtos industrializados até final de 2024", projeta o diretor da Frumar, Éderson Krummenauer.

O empresário destaca ainda que, atualmente, a empresa está com 220 funcionários em todas suas unidades (150 deles na Komdelli), número que deve chegar a 300 colaboradores até o final do ano. "Estamos contratando, de forma mais imediata, mais de 30 pessoas para atuação na fábrica de Santa Catarina", conta Krummenauer.

Frumar nasceu em São Leopoldo em 1991 (foto matriz)

Fundada em 1991, a Frumar possui seis unidades, contando a fábrica da Komdelli, em Tijucas (SC), e escritórios e centros de distribuição em São Leopoldo, Porto Alegre, Passo Fundo, São Paulo e Goiânia (GO). Atualmente, com portfólio de mais de 500 produtos, o grupo comercializa mais de 12 mil toneladas de pescados e frutos do mar por ano.

A empresa gaúcha também tem investido na modernização e automatização da indústria. Segundo o executivo da empresa, os investimentos seguirão até 2025, quando deverá estar concluído o novo layout fabril.