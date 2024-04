Panvel vai abrir 60 novas lojas em 2024 nos três estados do Sul e em São Paulo

Com a abertura de 60 novas lojas nos três estados da Região Sul e em São Paulo em 2024, o Grupo Panvel vai gerar mil novas vagas de emprego entre funcionários, terceirizados e prestadores de serviço para atuar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Além disso, a empresa deverá manter a mesma estimativa de estabelecimentos comerciais e empregos para 2025 nos quatro estados. A informação é do diretor executivo de Operações do Grupo Panvel, Roberto Coimbra dos Santos, que nesta terça-feira (5) participou do Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), no Palácio do Comércio, onde foi discutido o tema "Panvel: os segredos do seu sucesso".

• LEIA MAIS: Panvel prioriza investir na abertura de novas farmácias no RS

Segundo Coimbra, que desde 2001 atua como executivo no Grupo Panvel, o Rio Grande do Sul possui mais de 0400 lojas no território gaúcho, 101 no Paraná, 86 em Santa Catarina e 11 em São Paulo num total de 600 unidades. "Em mais de 50 anos de história, a empresa é reconhecida como sinônimo de bem-estar e beleza, onde os clientes não encontram apenas uma farmácia que comercializa medicamentos, mas também um espaço com amplo portfólio de higiene e beleza com diversas opções, ambientes planejados e um atendimento de qualidade", destaca.

Para diretor executivo de Operações do Grupo Panvel, a empresa para ter sucesso precisa em primeiro lugar trabalhar muito e também precisa cultivar uma disciplina financeira. "A Panvel tem o propósito de cuidar das pessoas. E a nossa empresa tem a consciência que precisa inovar porque o mercado está em constante mudança e o consumidor também", ressalta.

O grupo Panvel possui mais de 10 mil funcionários. De acordo com Coimbra, o grupo tem hoje a maior participação com 20% de venda digital no varejo farmacêutico brasileiro realizado através de plataformas digitais - aplicativos, site e por telefone. "A inovação é importante e temos que acompanhar as necessidades de comportamento do consumidor porque se não vem outras plataformas estrangeiras ou até mesmo do Brasil e tiram os clientes da Panvel", acrescenta.

Sobre a a história do Grupo Panvel, a presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, disse que experiências positivas de empreendedorismo inspiram outros empreendedores, ao fornecer motivação e encorajamento para enfrentarem desafios similares. "Saber que outros alcançaram o sucesso pode impulsionar pessoas a persistirem em seus esforços, mesmo quando enfrentam obstáculos. Isso fortalece a comunidade empreendedora como um todo, impulsionando o crescimento, a inovação e o desenvolvimento", destaca. Para Suzana Vellinho, a sólida trajetória de empreendedorismo do Grupo Panvel surgiu em 1957, com a distribuidora Dimed.