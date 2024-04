Indústria do RS foi a que mais cresceu em fevereiro no País, diz IBGE

O Rio Grande do Sul apresentou um crescimento industrial de 9,4% entre o mês de janeiro e fevereiro deste ano. O avanço representa o maior crescimento entre os 15 estados pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A variação é negativa em 0,3% no País, com dez avanços e cinco retrações.

O crescimento do RS no mês de fevereiro também recupera uma recente queda em janeiro, de 5,7%. Os estados do Amazonas (7,3%), do Espírito Santo (5,9%), também cresceram, assim como Ceará (5,2%), Pernambuco (5,2%), Rio de Janeiro (2,0%), Bahia (1,8%), Região Nordeste (1,6%), Minas Gerais (0,9%) e Paraná (0,6%). Porto outro lado, sofreram recuos os estados de Mato Grosso (-3,3%), Goiás (-2,4%), Pará (-2,2%), Santa Catarina (-0,6%) e São Paulo (-0,5%).

Se comparado com fevereiro de 2023, a indústria gaúcha cresceu 18,3%. A alta, em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo o instituto, foi puxada pelo Refino e Biocombustíveis. Esse setor representou a variação mais expressiva na região, de 14,86%, seguido pelo fumo, em 1,15%, e Produtos de Couro e Calçados, em 1,04%. As maiores quedas no Estado foram o setor de Máquinas e Equipamentos, com variação negativa de 1,54%, além de produtos químicos e bebidas, que tiveram retração de 0,30% e 0,19%, respectivamente.

O acumulado entre janeiro e fevereiro de 2024, se comparado com o mesmo período do ano passado, apresentou uma variação de crescimento de 6,2%. Vale lembrar que o mês de fevereiro apresentou um dia útil a mais do que janeiro.

Porém, ao analisarmos um recorte dos últimos 12 meses, o Rio Grande do Sul, mesmo com este salto, tem uma retração de 2,2%.

Cenário Nacional

Nesse mês de fevereiro, houve uma diminuição de 0,3% na indústria nacional. As maiores quedas foram em Mato Grosso, com (-3,3%), em Goiás (-2,4%) e Pará, com uma retração de 2,2%. Santa Catarina (-0,6%) e São Paulo (-0,5%) completaram o conjunto de locais com índices negativos em fevereiro de 2024.

Em relação à média móvel trimestral para o país, a indústria mostrou variação negativa de 0,1%. Cinco dos 15 locais pesquisados apontaram taxas negativas no trimestre terminado em fevereiro, com destaque no Pará, que enfrentou uma diminuição da indústria de -1,6% e Goiás, de -1,1%.

Já na comparação com fevereiro de 2023, houve crescimento de 5,0% no setor industrial brasileiro, com avanço em 16 dos 18 locais pesquisados. Dentre eles, destacam-se, além do Rio Grande do Sul, com 18,3%, o Rio Grande do Norte, que obteve um salto de 67,3%, o Amazonas, com 17,2%, e o Ceará, com 14,3% com as maiores expansões.

No acumulado dos últimos 12 meses, o setor industrial brasileiro avançou 1,0%, com taxas positivas em 12 dos 18 locais pesquisados. Os destaques são os 27,5% de avanço com do Rio Grande do Norte, além de um crescimento industrial também no Espírito Santo, de 12,9% e Mato Grosso, de 8,5%.