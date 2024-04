Setor de veículos novos registra crescimento de 11,6% no Rio Grande do Sul no trimestre

No primeiro trimestre de 2024, o setor de veículos novos registrou um crescimento de 11,60% no Rio Grande do Sul, ao totalizar a comercialização de 39.567 unidades - veículos, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários. No mesmo período do ano passado, foram vendidos 35.454 unidades. Na avaliação por segmentos, o setor de implementos rodoviários foi o destaque, com um crescimento de 36,06% no trimestre deste ano.

Já os veículos e os comerciais leves fecharam os três primeiros meses deste ano com 25.151 unidades vendidas, o que representou um crescimento de 14,93% em relação ao mesmo período de 2023 - 21.884 unidades comercializadas. Os dados sobre o desempenho do primeiro trimestre de 2024 do setor automotivo no Rio Grande do Sul foram apresentados pelo novo presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Rio Grande do Sul e Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Sincodiv/RS/Fenabrave), Jefferson Fürstenau.

Segundo Fürstenau, o setor de caminhões enfrentou um queda de 10,87% no trimestre com 1.853 unidades vendidas - no mesmo período de 2023 foram comercializadas 2.079 caminhões. Em março deste ano, foram vendidos 634 caminhões, registrando um aumento de 14,44% em relação a fevereiro de 2024 (554 caminhões), mas houve uma queda de 24,61% em comparação com março de 2023.

O segmento de motocicletas acumulou alta de 9,70% nos três primeiros meses deste ano - foram comercializadas 8.693 unidades contra 7.924 motos em 2023. A venda de motos é bastante impactado pelo setor de crédito, segundo o vice-presidente do Sincodiv/RS/Fenabrave, Rogério Schröder. Em março deste ano, as vendas de motocicletas tiveram um incremento de 11,38% se comparado a fevereiro. Porém, em relação a março de de 2023 o número é negativo com queda de 8,70%.

O presidente do Sincodiv/RS/Fenabrave disse que continua a acreditar no crescimento do setor em 2024. "Estamos vendo com otimismo a retomada de segmentos como autos e comerciais leves que apresentaram crescimento superior aos índices nacionais", destaca. Para Fürstenau, o setor automotivo acredita na possibilidade de um crescimento ainda maior do que os 10% previstos para o ano, podendo chegar a 11,5% ao se efetivar uma redução da Taxa Selic e a taxa de juros menor que, segundo o dirigente, irá fomentar negócios no setor.

Conforme Fürstenau, o setor automotivo, no ano passado, se beneficiou do incentivo do pacote do governo federal nos meses de junho e julho, o que contribuiu para aquecer as vendas que vinham apresentando queda. Entretanto, segundo o dirigente do Sincodiv/RS/Fenabrave, existe uma preocupação com a perda de competitividade do Rio Grande do Sul em relação a outros estados. Em 2024, o Estado caiu para a oitava colocação no ranking nacional - ficando atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Goiás.

Durante a divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2024 do setor automotivo no RS, foi apresentado o 1º Feirão de Empregos Automotivo Sincodiv/RS/Fenabrave que tem a proposta de oferecer vagas de emprego no segmento automotivo. O evento será realizado no dia 13 de maio, das 8h às 12h, no estacionamento da sede do Sincodiv/Fenabrave/RS, na avenida Pátria, 750, bairro São Geraldo. Quem mora em Porto Alegre e em cidades como Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Guaíba, Eldorado do Sul, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo devem levar um currículo impresso para participar da seleção do Feirão no mês de maio.