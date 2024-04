Perfil global e inovação social marcam South Summit Brazil em Porto Alegre

A terceira edição do South Summit Brazil mal terminou e os preparativos para o próximo ano já começaram. Durante o Menu POA, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), nesta segunda-feira (8), lideranças se reuniram para debater o legado do evento e os desafios para a próxima edição. Entre os destaques, estão o perfil cada vez mais global dos speakers e a inovação social, que pode promover transformações em Porto Alegre e no Estado.

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza (MDB), afirmou que a terceira edição consolidou o evento. "É uma presença que queremos em nosso cronograma anual. Atingimos a meta de transformar o Rio Grande do Sul em um polo global de inovação", considerou. Para 2025, a organização já começou. "Para o ano que vem, queremos um evento ainda maior, com mais conforto térmico, acessibilidade e qualidade dos speakers. Além disso, o South Summit continua propagando a inovação no Estado durante o ano todo", disse.

O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, acredita que o South Summit deixa marcas evidentes na Capital, como o resgate do Cais Mauá, local que sedia a programação e traz uma lógica de grandes eventos. "É um indutor de desenvolvimento econômico. É uma certeza que iremos produzir grandes negócios e que o nosso ecossistema de inovação da Capital se mostra de forma competitiva para o planeta inteiro", ponderou. Ele destacou, também, que a realização do evento acontece em conjunto com iniciativas públicas que melhoram o ambiente de empreendedorismo na cidade, como a redução de impostos para o setor de eventos.

Inovação Social

O presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf, destacou a presença feminina na terceira edição, que chegou a 30% dos palestrantes. "Todo mundo constrói junto o South Summit. Vamos escutando e melhorando a cada edição. Para o próximo ano, faremos um pouco mais tarde, pensando no conforto térmico. Vamos buscar ser cada vez mais globais", disse. O superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC e do Tecnopuc, Jorge Audy, complementou ao ressaltar que, na sua visão, o ano que vem será marcado pela inovação social.

"O South Summit é um momento onde toda a comunidade se encontra. Desde grande empresários até startups. A gente define a agenda do ano não só para o South Summit, mas para nossas outras atuações", explicou. Como exemplos da contribuição da tecnologia e da inovação para a cidade de Porto Alegre, Audy citou que esforços podem ser concentrados para resolver situações práticas, como a mobilidade urbana no Complexo do Morro da Cruz e a conectividade de internet nas comunidades mais periféricas. "Eu acho que a inovação social é o que vai marcar nos próximos eventos", enfatizou.