Secretaria de Transparência apresenta resultados de gestão

A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC) reuniu cerca de 120 pessoas, nessa terça-feira, 2, para apresentar o resultado do trabalho realizado na pasta nos últimos três anos. O evento ocorreu na Fábrica do Futuro e contou com a presença do prefeito Sebastião Melo, do ex-senador Pedro Simon, secretários municipais, entre outras autoridades.



"O governo municipal tem vários pilares para dar certo, mas o mais importante deles é que não pode faltar transparência e conectividade com a população", ressaltou Melo, salientando que a melhoria dos serviços passa pela modernização da relação entre a prefeitura e os cidadãos.



O titular da SMTC, Gustavo Ferenci, apresentou os números de cada um dos 11 órgãos vinculados à pasta. A Controladoria- Geral do Município (CGM), por exemplo, gerou potencial de economia de R$ 100,5 milhões entre 2021 e 2023.

Ferenci enfatizou também o trabalho dos pontos focais - servidores que auxiliam o trabalho da SMTC em outras secretarias - e dos fiscais de contrato e serviço. “Na SMTC somos 110 servidores, mas contamos com a ajuda de mais 2 mil pessoas entre pontos focais e fiscais de contrato e serviço. Ninguém trabalha sozinho”, disse.



Também foi destacado o trabalho de orientação da Corregedoria-Geral do Município (CGMUNI), que ministrou palestras para mais de 500 servidores com a pauta combate aos assédios moral e sexual. “Além de corrigir por meio da sindicância, a corregedoria tem um trabalho que muita gente o desconhece, o de orientar”, conclui Ferenci.



Além da CGM e da CGMUNI foram citados os resultados do Procon, 156, Ouvidoria-Geral do Município, Cidade Educadora, Lei Geral de Proteção de Dados, Compliance e Lei de Acesso à informação- Portal e E-SIC.