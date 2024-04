Porto Alegre sediará evento sobre energias renováveis

O potencial do Estado na área de energias renováveis será um dos temas do Wind of Change 2024, promovido pelo Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), em parceria com a empresa especialista em eventos sobre energias renováveis e meio ambiente Viex. O encontro, que reunirá autoridades e investidores para discutir sobre hidrogênio verde e energia eólica offshore, onshore e nearshore, acontece nos dias 20 e 21 de maio, em Porto Alegre. Nesta segunda-feira (1º), a diretoria do Sindienergia-RS se reuniu com o secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo, para falar sobre o assunto e também apresentar as propostas da nova gestão da entidade.

Para o secretário Ernani Polo, eventos com essa temática têm a capacidade de colocar o RS no radar dos investidores em energias renováveis. “O Estado tem um grande potencial neste campo, tanto pelas questões ambientais e tecnológicas, quanto pelo trabalho que o governo vem fazendo para o desenvolvimento nesta área. Estão em andamento estudos para mapear o potencial energético do RS, o que torna o Estado um ambiente cada vez mais favorável para os investidores do setor”, disse. Polo também ressaltou que existe um estímulo para que a demanda de energia das empresas venha o máximo possível de fontes renováveis.



A diretoria do Sindienergia-RS, representada pela presidente, Daniela Cardeal, o diretor de Eólicas, Guilherme Sari, e a diretora de Operações, Alessandra Ribeiro Steigleder Guarda, destacou que os investimentos para o setor de eólicas no Estado tem previsões de ultrapassar U$$ 150 bilhões e gerar 105 mil empregos até 2040. Cardeal explicou o caráter internacional do Wind of Change, que contará com a participação de representantes de consulados e especialistas de outros países. O evento também trará debates, apresentações técnicas, workshops e rodadas de negociação com profissionais nacionais e internacionais, empresas do setor energético e da cadeia de equipamentos e serviços e representantes governamentais.



