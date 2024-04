Após ação, municípios deixam de cobrar taxa de alvará sobre escritórios de advocacia

Ordem gaúcha obteve decisões favoráveis em pelo menos 13 municípios. As ações, conforme a entidade, visam garantir os pilares da Lei da Liberdade Econômica, que entrou em vigor em setembro de 2019.



“Tão logo recebeu informações da advocacia que haveria esta cobrança irregular a OAB/RS, por meio da sua Comissão Especial de Direito Tributário, fez um Estudo sobre a ilegalidade da exigência de alvará de localização e funcionamento e da cobrança de taxa de fiscalização anual exigida pelos municípios, após a edição da Lei de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19), que impede a exigência de atos prévios (como alvará) para o funcionamento das atividades de baixo risco”, explica o presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia.



Conforme Lamachia, houve um primeiro lote de ações distribuídas em 38 diferentes cidades. "Há diversas decisões favoráveis já proferidas em primeira instância, o que demonstra a força da tese levada ao Poder Judiciário", complementa.



O presidente da Ordem gaúcha afirma ainda que a situação pode servir de precedente para qualquer atividade de baixo risco na qual se exige indevidamente o Alvará de Funcionamento e a cobrança da taxa de fiscalização.



Ele destaca ainda que, caso o debate sobre a tese jurídica seja pacificado no Judiciário, qualquer contribuinte poderá ingressar com uma ação individual para buscar a devolução de valores pagos para esse tipo de taxa de licença. A OAB-RS vem garantindo uma série de vitórias que impedem que municípios sigam cobrando taxa de alvará sobre escritórios de advocacia no Estado. Até o momento, aem pelo menos 13 municípios. As ações, conforme a entidade, visam garantir os pilares da Lei da Liberdade Econômica, que entrou em vigor em setembro de 2019.“Tão logo recebeu informações da advocacia que haveria esta cobrança irregular a OAB/RS, por meio da sua Comissão Especial de Direito Tributário, fez um Estudo sobre a ilegalidade da exigência de alvará de localização e funcionamento e da cobrança de taxa de fiscalização anual exigida pelos municípios, após a edição da(Lei 13.874/19), que impede a exigência de atos prévios (como alvará) para o funcionamento das atividades de baixo risco”, explica o presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia.Conforme Lamachia, houve um. "Há diversas decisões favoráveis já proferidas em primeira instância, o que demonstra a força da tese levada ao Poder Judiciário", complementa.O presidente da Ordem gaúcha afirma ainda que a situaçãona qual se exige indevidamente o Alvará de Funcionamento e a cobrança da taxa de fiscalização.Ele destaca ainda que, caso o debate sobre a tese jurídica seja pacificado no Judiciário, qualquer contribuinte poderá ingressar com uma ação individual para buscar a

O direito à dispensa de alvarás e licenças nasceu com a Lei nº 13.874, em setembro de 2019 (Lei de Liberdade Econômica), com o intuito de simplificar a vida dos empreendedores. O artigo 3º, inciso I, determina que atividades consideradas como de baixo risco não precisam mais de alvarás e licenças, podendo funcionar assim que a empresa receber o número do CNPJ.

Cada estado e município estabelece quais são as atividades dispensadas. Caso algum estado ou município não tenha determinado quais atividades não precisam de alvará ou licença, é válida a lista de atividades dispensadas elaborada pelo governo federal.

Confira os municípios em que a OAB-RS obteve decisão favorável sobre o tema





- Caçapava do Sul

- Candelária

- Capão da Canoa

- Cerro Largo

- Giruá

- Guaíba

- Jaguarão

- Marau

- Salto do Jacuí

- Sananduva

- Santo Augusto

- São Luiz Gonzaga

- Soledade