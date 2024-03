Após denúncias, OAB/RS fará audiência pública sobre golpes, intimidações e extorsões

Após uma diligência junto à Polícia Civil gaúcha e reuniões com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e com o chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), delegado Fernando Sodré, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio Grande do Sul (OAB/RS) organizará, na próxima segunda-feira (11), uma audiência pública, com o objetivo principal de orientar a advocacia sobre como proceder diante de casos de golpes, intimidação e extorsão.

Recentemente, diversos advogados tem relatado este tipo de situação, a qual. desde 2023, a OAB/RS vem alertando por meio de campanhas e ações institucionais. Além disso, a Ordem disponibiliza um canal de denúncias específico para esses casos:

De acordo com o relatos das vítimas, os golpistas têm entrado em contato com clientes por meio de WhatsApp ou chamadas telefônicas, fazendo-se passar pelos advogados legítimos, muitas vezes utilizando informações verídicas sobre processos. Também foram relatadas tentativas de intimidação direta contra os próprios advogados e advogadas. O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, ressalta que a audiência pública é mais uma iniciativa concreta da entidade para lidar com esse problema.

"O advogado é quem representa a sociedade em juízo e atentar contra a advocacia é atacar toda a cidadania. Nossa audiência pública será mais uma ação prática para defender a integridade dos nossos colegas e da população como um todo. Por isso, estamos ao lado da Polícia Civil nesta audiência para orientar a advocacia e buscar soluções conjuntas. Agradeço ao chefe da PCRS, delegado Sodré, que vem agindo em parceria com a OAB/RS no combate aos golpes", completa Lamachia.

O evento será dia 11 de março, às 9h, no Auditório do Espaço Cubo (Manoelito de Ornellas, nº 55 - Praia de Belas, Porto Alegre). Em parceria com a Polícia Civil, que trará informações e orientações para advocacia, a audiência será uma oportunidade para reunir ideias e ações no combate dos golpes e fraudes.

Esta será a décima audiência pública realizada durante a gestão atual da OAB/RS.