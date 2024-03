Organização oferece orientação jurídica gratuita para mulheres na Estação Mercado do Trensurb

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a THEMIS - Gênero, Justiça e Direitos Humanos, organização que atua no combate à discriminação contra mulheres no sistema de justiça, promoverá, nesta sexta-feira (8), a 8ª edição do Estação Themis, iniciativa que busca oferecer atendimento gratuito às usuárias que transitarem pela Estação Mercado do Trensurb. A ação ocorrerá das 6h30min às 12h.

Além de contar com a presença de advogadas da organização, outros parceiros estarão presentes no evento para se somarem à atividade, como a Defensoria Pública do Estado (DPE) e a Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas (Agetra). Essa iniciativa será realizada em parceria com a Trensurb.

Neste ano, a principal novidade do Estação Themis será a instalação de quatro diferentes núcleos de atendimento dentro da Estação Mercado. Neles, profissionais especializados atenderão gratuitamente às usuárias que transitam pelo hall de entrada. São eles:

- Família e Violências - Defensoria Pública do Estado, Themis e advogadas parceiras;

- Direito Trabalhista - Agetra;

- Direito Previdenciário - advogadas parceiras;

- Direito Cível - advogadas parceiras.

Ainda, haverá uma sala reservada e fechada para o acolhimento em casos mais graves de violência.

A atividade tem como objetivo ocupar os espaços públicos, como o transporte urbano, para ampliar as estruturas de acolhimento às meninas e mulheres da Capital e da Região Metropolitana. A atividade também mobilizará Promotoras Legais Populares (PLPs) de diversas regiões da Capital e da Grande Porto Alegre, Jovens Multiplicadoras de Cidadania (JMCs), sócias e sócios e a equipe técnica da organização.

A escolha da Estação Mercado é estratégica: o local recebe diariamente a circulação de milhares de pessoas, moradoras de Porto Alegre e da Região Metropolitana. “Para a Themis, é fundamental ir até as mulheres, na tentativa de promover um maior acesso aos direitos e à Justiça. Costumo dizer que nenhuma mulher procurará um direito que não sabe que tem. Por isso, é tão fundamental estar presente e realizar ações como essa da Estação Mercado”, afirma Márcia Soares, advogada e diretora executiva da Themis.

O 8 de março deste ano coincide com o aniversário de 31 anos da Themis. São mais de três décadas de atuação na promoção de uma rede de apoio e enfrentamento para compartilhar, elucidar e defender os direitos fundamentais das mulheres. Desde a sua criação, a organização feminista e antirracista desenvolveu programas de formação de PLPs, trabalhadoras domésticas e JMCs, participou do consórcio de organizações que debateu e propôs a Lei Maria da Penha, bem como atuou junto a organizações que lutam pelos direitos das trabalhadoras domésticas entre outros projetos.

Serviço

Evento: Estação Themis 2024 - Pela garantia dos direitos das Mulheres, com atendimento jurídico gratuito

Data: 8 de março, sexta-feira

Horário: das 6h30min às 12h

Local: Estação Mercado do trensurb, Centro Histórico, Porto Alegre (Av. Júlio de Castilhos, nº 4 – Centro, Porto Alegre