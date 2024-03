Avança projeto de etanol da Be8 no Rio Grande do Sul

usina de etanol Be8 (antiga BSBios) pretende implementar em Passo Fundo está cada vez mais próxima de se tornar uma realidade. Recentemente, o Bndes aprovou financiamento no valor de R$ 729,7 milhões para a construção da fábrica de álcool e farelo a partir do processamento de cereais (trigo, triticale, milho, entre outros) e a perspectiva é que em breve o empreendimento conseguirá sua licença ambiental de instalação (LI). que apretende implementar em Passo Fundo está cada vez mais próxima de se tornar uma realidade. Recentemente, ono valor de R$ 729,7 milhões para a construção da fábrica de álcool e farelo a partir do processamento de cereais (trigo, triticale, milho, entre outros) e a perspectiva é que em breve o empreendimento conseguirá sua licença ambiental de instalação (LI).

O presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella, argumenta que a confirmação do financiamento por parte do Bndes demonstra que o projeto está muito bem estruturado. “É um dos passos mais importantes do processo”, enfatiza o executivo. Após essa etapa, o dirigente detalha que a iniciativa aguarda pela emissão da licença ambiental de instalação para fazer as obras físicas do complexo.

Ele acredita que a liberação do documento possa ocorrer em questão de dias. Battistella justifica seu otimismo quanto à celeridade do procedimento, pois a empresa vem cumprindo as demandas exigidas pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). A reportagem do Jornal do Comércio procurou a Fepam para obter informações da tramitação do processo de licenciamento do empreendimento. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão ambiental, no momento o corpo técnico da pasta avalia as complementações enviadas pelo empreendedor, na terça-feira (26), e ainda não é possível precisar a data de emissão da licença.

Enquanto aguarda os ritos do licenciamento, o presidente da Be8 informa que a companhia está acelerando o planejamento da engenharia executiva que envolverá a instalação da unidade. No pico das obras, que está previsto para ocorrer em 2025, deverão ser gerados em torno de 700 postos de trabalho. A expectativa é que a finalização do complexo ocorra, se tudo transcorrer bem, em no máximo 24 meses.

A usina será flexível para a produção de etanol anidro (que pode ser adicionado na gasolina), ou hidratado (consumo direto), e terá capacidade de 209 milhões de litros ao ano, o que equivale a 20% da demanda do Rio Grande do Sul, que hoje tem que ‘importar’ o produto de outros estados. A nova fábrica vai processar 525 mil de toneladas por ano de cereais para a produção de etanol e farelo DDGS (Distiller’s Dried Grains with Solubles) ou Grãos Secos de Destilaria com Solúveis (em português).

produção de glúten vital Paralelamente à planta de etanol, a Be8 também está atuando na instalação de uma unidade de, um concentrado proteico em pó obtido a partir da farinha de cereais. Esse projeto e o do álcool totalizam um investimento atualmente calculado, segundo Battistella, em R$ 1,080 bilhão (inicialmente a estimativa do agregado dos dois empreendimentos era de cerca de R$ 860 milhões).

O glúten vital é uma proteína extraída de cereais, tais como trigo, centeio, cevada e triticale. O produto é normalmente utilizado como aditivo na panificação. As aplicações do produto são inúmeras, contudo a principal delas é a fortificação de farinhas “standard”, já que é geralmente necessário o uso de farinhas fortes para a produção de pães. A integração da nova linha da Be8 ao processo do etanol permite aproveitar as mesmas matérias-primas, extraindo a proteína do cereal para produzir o glúten e o amido para o biocombustível.