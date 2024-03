Eleição para a nova diretoria da Fiergs terá duas chapas

A eleição para a nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), no dia 21 de maio, terá duas chapas concorrentes à gestão 2024/2027. A Chapa 1 é liderada pelo atual vice-presidente da Federação, Claudio Bier, e a Chapa 2 pelo vice-presidente do Centro das Indústrias, Thômaz Nunnenkamp.