Martin Dreher destaca legado da imigração alemã no Rio Grande do Sul

Os 200 anos da imigração alemã e a industrialização do Rio Grande do Sul foram o tema da palestra do professor Martin Dreher, doutor em Teologia e História, nesta terça-feira (26) na reunião-almoço da Câmara Brasil Alemanha do Rio Grande do Sul realizada no Hilton Hotel.

Segundo Dreher, as pessoas que chegaram ao Estado há 200 anos não vieram da Alemanha - o país passou a existir somente a partir de 1871. "São pessoas que vieram de diversos estados da Europa Central onde se falava o alemão como é o caso o Norte da Itália, o império austro húngaro, a República Tcheca, a Romênia, do império russo, da Ucrânia, de Luxemburgo e da Suíça. "Por isso, prefiro falar 'falantes da língua alemã' porque muita gente acha que estamos ligados somente à Republica Federal da Alemanha, o que não é o caso", destaca.

Conforme o professor, o comum a essas pessoas "falantes da língua alemã" que estavam em situação de miséria na Europa Central é que estava acontecendo uma revolução no campo com a chegada da industrialização. "Começaram a sobrar profissionais como artesãos e tecelões que foram superados pelas máquinas", comenta.

De acordo com Dreher, em torno de quatro mil imigrantes começaram a chegar no Rio Grande do Sul em julho de 1824. Naquela época, a população do Estado era entre 60 mil a 80 mil pessoas. "Entraram quatro mil alemães no território gaúcho que resultou em um impacto na estrutura do Estado. Eles implantaram escolas, cemitérios, igrejas e a indústria familiar. Foi algo impressionante para o Rio Grande do Sul que começava ali uma nova história de desenvolvimento", acrescenta.

Segundo Dreher, todos os municípios do Rio Grande do Sul estão sendo estimulados a celebrar o Bicentenário da Imigração Alemã (1824-2024). Entretanto, algumas cidades com histórico mais forte da imigração alemã estão organizadas para as comemorações que serão realizadas no mês de julho.