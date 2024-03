Seguradoras se consolidam como parceiras do South Summit Brazil

A Rio Grande Seguros, Previdência e Capitalização e a Icatu Seguros têm se consolidado como parceiras estratégicas do South Summit Brazil. Neste ano, a seguradora gaúcha patrocinou três nomes de peso da edição de 2024 do evento: o fundador do Waze, Uri Levine; o autor, consultor e criador do conceito tripé da sustentabilidade, John Elkington e o cofundador do Booking.com, Jeff Hoffman. A companhia, que é uma join venture entre a Icatu Seguros e o Banrisul, também realizou, em parceria com a Câmara Americana de Comércio (Amcham-RS), a Missão South Summit, que levou cerca de 150 convidados para Porto Alegre nos três dias de evento. “O South Summit é uma uma mobilização da sociedade gaúcha em prol da inovação, do desenvolvimento e das conexões. Por isso, faz todo sentido, do ponto de vista de participação, a Icatu e a Rio Grande estarem apoiando esse evento”, disse César Saut, vice-presidente da Icatu e presidente da Rio Grande Seguros e Previdência à reportagem do JC. Saut destacou que tanto a Icatu quanto a Rio Grande Seguros estão ligadas ao South Summit Brazil desde a sua concepção. “Fomos parceiros da prefeitura e do governo do Estado quando este projeto era ainda embrionário. O primeiro pavilhão que foi reformado no Cais para o evento teve o apoio da Icatu. Então é muito bacana de ver que, hoje, há mais de 20 mil pessoas e 500 speakers envolvidos nesta iniciativa. É um filho que não é nosso, mas que ajudamos a criar”, disse ele, que também participou do evento como debatedor na quarta-feira (20), dividindo o espaço com o CEO da Franq, Paulo Silva. .Também presente no evento, o vice-presidente corporativo da Icatu, Alexandre Vilardi, disse que o setor nunca esteve tão conectado com o mundo da inovação e da tecnologia. “Após muitos anos sem dar a devida atenção aos assuntos relacionados à inovação, a indústria de seguros passou a fazê-lo nos últimos cinco anos até por uma questão de sobrevivência. Um evento como esse é fundamental para uma seguradora como a Icatu estar atualizada e antenada com as melhores tendências”, analisa.Vilardi também aproveitou para falar sobre o cenário deste segmento em 2024. “Nossas expectativas são as melhores possíveis. Vivemos uma conjugação positiva de fatores externos e internos, como o crescimento econômico do País e o desenvolvimento de emprego e renda. Estamos preparados para este momento”, diz. Na mesma linha, Saut demonstra otimismo com o setor, em especial, com o índice de penetração que a indústria pode atingir no seguro de vida. “Estamos falando de um mercado de R$ 60 bilhões que poderia ser de R$ 240 bilhões, ou seja, quatro vezes maior do que é hoje. Acredito que temos base e experiência para acompanha esse crescimento do mercado que estamos esperando”, pontua. Em 2023, a Icatu fechou o ano com um faturamento de R$ 12,9 bilhões, montante 21% superior a 2022. No consolidado do ano, a companhia registrou um lucro líquido recorde de R$ 351 milhões, alta de 23% em relação ao ano anterior. A Rio Grande Seguros e Previdência, por sua vez, registrou faturamento recorde no ano passado, cerca de R$ 3,5 bilhões, conforme apuração preliminar referente ao período.