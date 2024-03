Para ter sucesso, startup deve identificar um grande problema

Um grande problema é a “estrela guia” para uma startup ter sucesso. Quanto maior o número de pessoas com dificuldades semelhantes, maiores as chances de sucesso, segundo o israelense Uri Levine, o criador do aplicativo de trânsito Waze. Levine palestrou nesta quarta-feira (21), primeiro dia do South Summit Brazil, evento que acontece no Cais Mauá até esta sexta-feira (22) e tem como mote a inovação.

Falando diretamente para criadores de startups, Levine, ao exemplificar a jornada de criação do Waze, estimulou os novos empresários a não desistirem diante do que ele chamou de “montanha russa” dos empreendimentos. Também é preciso ter focos em pontos importantes. “Mais da metade das startups falham porque não há nenhum problema a ser resolvido, não há valor a ser adicionado”, observou.

O sucesso de um unicórnio (como são chamadas startups de grande impacto) é o engajamento do cliente. Quando foi falado em problemas de congestionamento, lembrou ele, houve grande adesão. Mas foi preciso muito tempo para o Waze chegar ao que é hoje, passando por inúmeras versões problemáticas. “Se você acha que vai falhar, falhe logo. Assim terá mais tempo para achar o melhor caminho. E ensinem seus filhos a lidarem com as falhas. Isso vai fazer deles adultos melhores”, aconselhou.

O empresário lembrou que, assim como Waze, outras grandes marcas demoraram a chegar ao sucesso. A Microsoft trabalhou por 5 anos até chegar ao mercado com força, a Netflix, 10 anos. O Chat GPT, que parece ter acabado de estrear no mercado de tecnologia, está há 7 anos em construção. “Leva tempo para criar valor”, disse Levine, ao citar que a velocidade da inovação é muito maior hoje do que na época em que grandes marcas foram criadas. Isso dificulta afirmar quais delas ainda estarão no topo das melhores daqui a 10 anos. E, provavelmente, quem estará nessa posição em 2034 ainda nem conhecemos.

Levine relatou a história de criação do Waze, em 2007, quando a equipe começou a trabalhar em um mapa aberto, colocando pouco a pouco, ruas, estrada, sinaleiras. Depois de completo, as versões foram mudando inúmeras vezes. Chegar ao “bom o suficiente” não foi fácil, relatou, ao citar que as pessoas achavam interessante a proposta, baixavam o aplicativo mas ele não funcionava como deveria. Até que, em 2013 o Google propôs compra-lo.

A decisão de venda foi imediata. Segundo o relato do empreendedor, é preciso que CEO tenha esta postura. “Tomar uma decisão é a decisão certa”, destacou, antes de revelar que está trabalhando em quatro novos unicórinios. Após descobrir se a solução é significativa, se encaixa no mercado, qual o modelo de negócio, expandir é a ação necessária.

O israelense Uri Levine é considerado um dos empreendedores mais renomados do planeta. Ele esteve no Arena Stage, no primeiro dia do evento em uma palestra bastante concorrida. Nesta quinta-feira (21), ele estará autografando seu livro "Apaixone-se pelo problema, não pela solução".

A terceira edição do South Summit Brazil reúne milhares de pessoas de aproximadamente 50 países, entre startups, investidores, corporações e público em geral, no Cais Mauá, para viver uma jornada de conteúdo, trocas de conhecimento e conexões. Considerado um dos maiores eventos do ecossistema de inovação e negócios da América Latina, o South Summit Brazil será realizado até esta sexta-feira (22).