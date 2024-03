Natura busca startups que tenham soluções para a compensação de carbono

A Natura, que esteve presente na programação oficial do festival South by Southwest (SXSW) deste ano com o painel “Bioeconomia: Prosperando na Floresta Amazônica”, lançou durante o festival de Austin a 3ª edição do Natura Innovation Challenge. As informações são da empresa.



Este ano, o Natura Startups, programa de aceleração de startups da marca, busca empresas com negócios regenerativos e que tenham soluções inovadoras tendo como temática central a compensação de carbono.



O Natura Innovation Challenge 2024 selecionará até cinco startups do mercado global, incluindo países da América Latina, Estados Unidos e Europa. As inscrições, que já estão abertas, são seguidas de um processo seletivo que inclui etapas de análise e seleção, apresentação de pitch, diagnóstico das startups, prova de conceito para definir a viabilidade das soluções, mentoria individual e coletiva, além de acompanhamento ao longo do programa. Ao final, as startups terão a oportunidade de apresentar seus resultados em um evento de Demoday.



Maria Eduarda Sá Cavalcanti, diretora de Novos Negócios e Open Innovation da Natura &Co América Latina afirma que, “Queremos construir, junto das startups, soluções inovadoras para o desenvolvimento de projetos de carbono, prioritariamente a partir da atuação com comunidades agroextrativistas na Amazônia, gerando negócios regenerativos com impacto social e ambiental”.

Regeneração no SXSW