Em três anos, franquia de lavanderias vai abrir mais 120 lojas no RS

A Franchising de lavandeiras Aquamagic pretende abrir 120 novas unidades no Rio Grande em até três anos. Após encerrar 2023 com 80 lojas em operação em todo o país, com presença em 21 estados e no Distrito Federal, a rede – que fechou 2023 com um faturamento sellout de R$ 5 milhões – pretende alcançar uma receita total de R$ 15 milhões até dezembro deste ano.



Em Porto Alegre, a Aquamagic projeta a abertura de quatro lavanderias neste ano. Em todo o Rio Grande do Sul, a previsão é de 42 novas unidades até o fim do ano, com investimento de R$ 7,9 milhões. Nos próximos três anos, a expectativa da empresa é a abertura de pelo menos 120 novas unidades, com aporte de R$ 22,6 milhões. Atualmente, a marca mantém um total de cinco unidades no Rio Grande do Sul – além de Pelotas, onde estão instaladas duas lojas, há operações em Santa Maria, Passo Fundo e Erechim.

Um dos motivos que vêm contribuindo para a expansão das lavanderias de autoatendimento no Brasil é o número de pessoas morando sozinhas. Segundo o IBGE, quase 12 milhões – 11,8 milhões – de brasileiros moravam sozinhos no Brasil em 2022. O número representa 15,9% de todos os domicílios no país. A proporção de lares unipessoais é a maior desde 2012, quando começa a série histórica do IBGE. Além disso, entre 2019 e 2030, os lares ocupados por uma só pessoa irão crescer 23,4% em todo o mundo, conforme estimativa da empresa de pesquisa de mercado Euromonitor Internacional.



No Rio Grande do Sul, o total de pessoas morando sozinhas chegou a 851 mil em 2022, segundo o IBGE. Em números absolutos, o Estado gaúcho é o quinto com maior número de moradores single no país, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Em relação ao percentual de moradores single, o Rio Grande do Sul ocupa o segundo lugar no país, com 19,5% da população, atrás apenas do Rio de Janeiro (19,6%).



De olho no crescimento desta parcela da população gaúcha, a Aquamagic oferece aos empreendedores a possibilidade de, com um investimento a partir de R$ 189 mil, abrirem unidades que operam sem funcionários, independem de condições sazonais e oferecem margem de lucro de até 50%.