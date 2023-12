Setor de serviços é boa opção de investimento em franquias

setor de serviços é o que mais emprega no Brasil, com mundo das franquias, o setor também apresenta bons resultados, com crescimento de 11,8% no terceiro trimestre de 2023, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF). , com saldo de 1.067.218 postos formais de trabalho até novembro , segundo os dados mais recentes do Caged. No, o setor também apresenta bons resultados, com, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Um dos negócios que se beneficia dos bons números e apresenta boas oportunidades para quem quer investir é a rede de lavanderias Aquamagic, que está expandindo a presença no Rio Grande do Sul com abertura de novas unidades. Com investimento inicial a partir de R$ 169 mil, a marca atua em um modelo de serviço automatizado, onde não há funcionários.

Fundada em 2020 em Santa Catarina pelo casal Carleise Gambini e Diego Ventura, a franquia dispõe de três modelos de negócio: as chamadas lojas de shopping, as de rua, que geralmente estão em salas comerciais anexas a prédios, e as lojas contêineres, que ficam junto a postos de combustíveis e estacionamentos de supermercados, entre outros pontos.

A Aquamagic intensificou a expansão no formato de franquias a partir de 2022. Atualmente, são 80 lojas em operação e mais 40 em implantação. “Devemos iniciar 2024 com ao menos 100 lojas inauguradas”, projeta Ventura. No Rio Grande do Sul, a rede possui unidades em Santa Maria, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Gramado, Caxias do Sul e mais uma unidade em Pelotas estão em fase de implantação.

A presença do grupo é pulverizada, com maior número em cidades menores, mas há unidades também em praticamente todas as capitais. “Obtivemos um crescimento impressionante em 2023, com 90 lojas comercializadas e 70 inauguradas. A rede prevê chegar a 250 lojas até o final de 2024. Além disso, queremos firmar o conceito no Brasil com lojas que cada vez mais atendam às necessidades de nossos clientes, proporcionando tempo de qualidade”, ressalta.

Para a clientela dos serviços da Aquamagic, o diferencial é prezar por um espaço agradável e confortável. Quando o local comporta, há bancadas para leitura e trabalho, por exemplo. “São ambientes climatizados, com wifi liberado. Além de contarmos com o que há de melhor no mercado, no que se refere à maquinário e insumos como sabão e amaciante” conta Ventura. Já perante o franqueado, o diferencial é a proximidade, uma vez que os fundadores da marca estão sempre em contato dando suporte e auxiliando na melhor performance de cada loja.

No nicho de franquias de lavanderias, o ano de 2023 foi favorável pelo grande volume de chuvas em muitas regiões, que levou os consumidores a buscarem esse tipo de serviço. Ventura pontua que os dias chuvosos elevam a demanda pelos serviços em torno de 40% a 50%. “Com chuva ou tempo bom, as máquinas profissionais conseguem lavar e secar vários quilos de roupa em uma hora, enquanto os aparelhos domésticos levam de quatro a cinco horas para realizarem o ciclo completo”, salienta.

A franquia da Aquamagic oferece ao empreendedor a possibilidade de manter uma operação sem funcionários, sem sazonalidade, e com margem de lucro de até 50%. Para 2024, a rede prevê chegar a um faturamento de R$ 10 milhões.

Franqueadora de minimercados autônomos chega a 300 unidades no Brasil

O investimento inicial em uma loja da Honest Market Brasil é de R$ 35 mil. Foto: Divulgação/JC

mercados autônomos conquistaram não só investidores como também os consumidores , fazendo do segmento uma boa opção para quem deseja empreender. Localizadas dentro de condomínios, escritórios, empresas e outros espaços, as lojas autônomas se enquadram no modelo de microfranquia, o que representa um menor valor para a abertura do negócio. Os, fazendo do segmento uma boa opção para quem deseja empreender. Localizadas dentro de condomínios, escritórios, empresas e outros espaços, as lojas autônomas se enquadram no, o que representa um menor valor para a abertura do negócio.

Uma das redes que opera no nicho é a Honest Market Brasil, que atingiu 300 franqueados espalhados pelo País. Fundada em 2020 pelos sócios Murilo Specchio, Ana Paula Moraes e Gustavo Sartott, a Honest Market Brasil tem investimento inicial em torno de R$ 35 mil.

Atualmente, está presente em 23 estados e mais de 94 cidades do País. No Rio Grande do Sul, são três lojas ativas e seis franqueados. O baixo valor para a abertura de uma loja da Honest Market Brasil faz com que muitos empreendedores tenham mais de uma unidade da rede. Entre as facilidades do negócio estão o fato de a loja ser 100% autônoma, sem atendentes, com funcionamento 24h por dia, 7 dias por semana. O mix de produtos comercializado nos locais é personalizado de acordo com as definições feitas pelos consumidores, o que contribui para evitar desperdícios no estoque.

A sócia-diretora Ana Paula comemora o sucesso da marca. “Estes indicativos de crescimento são uma resposta à nossa sede de atender às maiores necessidades do consumidor. É uma vitória mútua, a nós, aos que alcançaram sua liberdade financeira investindo no modelo e aos que poderão desfrutar de um formato de compras honesto, ágil e inovador”, afirma.