Minas Gerais é referência em atração de investimento, afirma Romeu Zema

Com a redução de despesas e o enxugamento da máquina pública, a gestão do governador Romeu Zema (Novo), em Minas Gerais, atraiu em cinco anos mais de R$ 400 bilhões em investimentos privados. O resultado faz com que o estado mineiro crescesse todos os anos acima da média Brasil. A informação foi revelada pelo governador Romeu Zema que, nesta sexta-feira (22), participou do último dia South Summit Brazil, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Na palestra, o chefe do Executivo mineiro disse que a sua gestão trabalhou muito com a questão da previsibilidade. "O funcionário público não tinha data para receber, o prefeito não sabia em que data ia ter seus repasses e qual valor. Resolvemos essa questão com redução de despesas no governo", destaca.

Zema lembrou que foram feitas negociações com fornecedores e hoje a maioria dos contratos são mais baratos. "Negociamos para quitar dívidas, principalmente na área da saúde", recorda. Também houve corte de gastos das despesas não obrigatórias do orçamento estadual, como aluguéis, diárias, passagens, contas de água, luz e almoxarifado.

O governador lembrou que, com o enxugamento da máquina pública, houve a redução de 50 mil cargos em empresas estatais, em autarquias e na administração direta. Zema foi eleito em 2018 e reeleito em 2022.

O mineiro disse que a sua gestão tem simplificado a vida de quem trabalha e de quem deseja empreender no Brasil. "Em Minas Gerais, temos reduzido esse peso de impostos que dependia do estado e com isso foram gerados mais de 750 mil novos empregos". A meta de Zema é chegar no final da sua gestão a 1 milhão de emprego criados. Segundo o governador, o Brasil precisa da criação de empregos e de menos assistencialismo. "O assistencialismo não pode se transformar em meio de vida como tem acontecido no País", acrescenta.

Reeleito em 2022 no primeiro turno com 56% dos votos, o governador disse que a sua gestão fez o dever de casa, mas que ainda falta o governo federal ajudar no processo. "Uma das coisas que espero está relacionada com a reforma tributária que vai simplificar a vida de quem trabalha e deseja empreender no Brasil", acrescenta. Conforme Zema, o que falta na política do Brasil é boa gestão. "Onde existe boa gestão as coisas avançam. Infelizmente, o que assistimos hoje e em diversos momentos é o interesse de algumas categorias e grupos se sobreporem a boa gestão dos governos em nível federal, estadual e municipal", acrescenta.

Sobre o South Summit, Zema disse que o evento foi criado para fechar negócios e conhecer potenciais parceiros que podem complementar o negócio dos empresários. "Esse movimento faz toda a diferença porque ajuda a economia a ficar mais dinâmica, ajuda a viabilizar muitos negócios que podem ter uma produtividade maior", destaca. O governador afirma que o evento deve acontecer cada mais vez mais com frequência no Brasil porque é um lubrificante no desenvolvimento econômico.