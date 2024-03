Aliança tecnológica entre o público e o privado impulsiona turismo no País

Recentemente, a Airbnb e Embratur firmaram parceria para potencializar a colaboração entre o setor público e privado na formação do turismo. Este foi o ponto de partida de palestra realizada no segundo dia de South Summit nesta quinta-feira (21).

Com o objetivo de trabalhar novas experiências, a Embratur Lab busca. Nesse sentido, as duas empresas trabalham formas de ampliar o alcance das suas atividades. "O setor representa quase de 7% a 8% do PIB, então pensamos em formas de estender esses benefícios a diversos setores da economia, usando melhor as ferramentas digitais", detalha Roberto Gevaerd, diretor de Gestão e Inovação da empresa pública.De acordo com Aleksandra Ristovic, gerente de Relações Institucionais e Governamentais Airbnb no Brasil, "a cada 10 dólares que alguém gasta em hospedagem por meio da plataforma, ele gasta mais 51 dólares ao redor do local em em que está instalado".A gestora acrescenta, ainda, que a união dos esforços ajuda também na. "Nosso sistema oferece uma flexibilidade e umas opções para a pessoa comum que quer empreender. Tenho orgulho de compartilhar que 54% das anfitriãs da plataforma no Brasil são mulheres", finaliza a Aleksandra.Entre as cooperações previstas, está a criação, em conjunto com profissionais e organizações que atuam com afroturismo, de uma rota para promoção do segmento na cidade do Rio de Janeiro como parte do programa #RotasAirbnb, iniciativa da plataforma que promoveao destacar destinos que valorizam a cultura local e contribuem para a economia das comunidades.