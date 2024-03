CEO da Vulcabrás destaca tecnologia para incentivar esporte de alta performance no Brasil

O CEO da Vulcabrás, Pedro Bartelle, participou, na tarde desta quarta-feira (20), do podcast Sounds of South Summit, executado pelo Jornal do Comércio no Instituto Caldeira. O uso da inovação para desenvolver tecnologias que agregam valor aos tênis da marca foi um dos principais tópicos da conversa.LEIA TAMBÉM:Abertura do South Summit 2024 destaca investimentos na infraestrutura do eventoPedro ressaltou que a Olympikus sempre foi uma democratizadora do esporte do Brasil e que esse continua sendo um objetivo dos novos lançamentos e produtos desenvolvidos. “Investimos muito em tecnologia. Tênis tem propósito. Agora, queremos democratizar a alta performance no Brasil. Além do tênis ser muito bom e competitivo, ele tem um preço acessível”, explicou. Ele destacou também que a empresa pretende continuar a incentivar a prática de esportes, inclusive com o patrocínio de maratonas, como a Maratona Internacional de Porto Alegre. “Só 30% dos brasileiros praticam esportes. Tem potencial para crescer”, afirmou. Ele ainda contou sobre o projeto Bota Pra Correr, que leva pessoas para conhecer pontos turismos do Brasil. “É importante para promover a marca e incentivar o esporte”, pontuou.