﻿Marketing do ATF Bank cita Beethoven e Einstein como inspiração

A responsável pelo marketing do ATF Bank, Frances Danckwardt, citou referências curiosas durante sua participação no podcast Sound of South Summit, no Instituto Caldeira, na manhã desta quinta-feira (21). O programa é executado pelo Jornal do Comércio como uma agenda paralela à conferência que reúne mais de 20 mil pessoas em Porto Alegre.

• LEIA TAMBÉM: Empresária Cris Arcangeli fala sobre futurismo e empreendedorismo feminino

Ao ser questionada sobre fontes de inspiração, Frances citou o músico Beethoven e o físico Albert Einstein. Segundo ela, ambos são símbolos de resiliência. A executiva lembrou que Beethoven seguiu sua paixão pela música mesmo após ter ficado surdo e Eistein não desistiu de suas teorias, embora lhe chamassem de louco.

Ela comparou o fato à geração atual, que se frustra rápido com as situações relacionadas ao trabalho. O episódio foi apresentado pelo editor-executivo do JC, Mauro Belo Schneider, e trechos devem ser divulgados em breve nas redes sociais.