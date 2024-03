Empresária Cris Arcangeli fala sobre futurismo e empreendedorismo feminino

A mega empresária Cris Arcangeli participou, na tarde desta quarta-feira (20), do podcast Sounds of South Summit, executado pelo Jornal do Comércio no Instituto Caldeira. Durante a conversa, ela destacou a necessidade da participação feminina no mercado de inovação.

"As mulheres são importantes em qualquer ambiente, assim como os homens. Eu sou inovadora e trabalho com inovação e futurismo e vejo que a intuição feminina ajuda bastante nessa área", refletiu. No South Summit, ela falou sobre futurismo. "Futurismo é você antecipar o que vai acontecer nos próximos anos. É ver o que você faz hoje daqui a dez ou quinze anos", resumiu.

Na visão da empresária, quem não se atualiza com as novas tecnologias, como a Inteligência Artificial, corre o risco de perder o seu negócio. "Você precisa antecipar o que vai acontecer. Se você não estiver pronto para a transformação, seu negócio vai deixar de existir", refletiu.

Sobre sua famosa participação no programa de investidores Shark Tank, ela afirmou que foi uma grande oportunidade. "Foi quando comecei a ser investidora. Esse bichinho do investimento me pegou ali. O mais bacana é disseminar o conhecimento sobre empreendedorismo e investimento para o público em geral", considerou. Atualmente, ela faz um programa um investimento, Comunidades a mil, que incentiva os negócios de mulheres que vivem em favelas e comunidades.

Sobre Cris Arcangeli

É empresária, apresentadora e palestrante, reconhecida como uma das mulheres que mais influenciou o mercado de moda brasileiro com a criação da primeira semana de moda no Brasil. Como empreendedora, fundou cinco empresas (Phytoervas, Phyta, PH - Arcangeli, Eh e beauty'in). Também é sócia do Fundo de Investimento Phenix, conselheira da Endeavor e diretora do CJE da FIESP. Já foi jurada no programa Shark Tank Brasil, do canal Sony, além de somar participações em outros reality shows como Aprendiz Universitário e Extreme Makeover Social. Em sua carreira, também é autora de três livros publicados e assina boletins diários no programa Manual, da Rádio Alpha FM.