Loft lança busca que permite encontrar imóvel por características das fotos

A startup imobiliária Loft está lançando um recurso inédito de busca semântica para seu marketplace no País para que corretores e clientes finais possam buscar imóveis por meio de texto em vez de filtros. A tecnologia lê as imagens e traz os resultados buscados pelo usuário. O anúncio foi feito pela empresa na quarta-feira (20) no South Summit Brazil, que ocorre até esta sexta (22) em Porto Alegre.

Com a ferramenta, é possível procurar imóvel digitando por exemplo, "apartamento de dois quartos, com cozinha americana, com sol na sala, em Pinheiros", ou "casa de 150m2, com azulejos azuis no banheiro, em Porto Alegre".



O uso de linguagem natural permitirá que o usuário economize 30% do tempo para encontrar o imóvel desejado na plataforma, que conta com mais de 180 mil casas e apartamentos. "Além da maior velocidade, a ferramenta possibilita buscas tão específicas que são impossíveis de se ter sucesso apenas utilizando os tradicionais filtros dos sites", afirma o CTO da Loft, Luis Bitencourt-Emilio.



Com uso de Inteligência Artificial (IA) e machine learning, o buscador consegue "ver e ler" as imagens dos imóveis anunciados, combinando a busca com outras informações de cadastramento (como preço, tamanho e localização). A tecnologia foi desenvolvida internamente na Loft.



Inicialmente, a ferramenta estará disponível para os corretores das imobiliárias parceiras da companhia (12 mil no País todo), que acessarão a ferramenta via WhatsApp. Neste mês, o buscador já estará disponível para a equipe da Foxter, imobiliária-laboratório da Loft, de Porto Alegre. Posteriormente, a ferramenta será disponibilizada para todos os clientes da plataforma, que conta com mais de 1,7 milhão de usuários mensais.



Além da maior velocidade na busca por imóveis, também haverá ganhos para os corretores, que conseguirão atender até 40% mais clientes, já que o processo de cadastramento de imóveis na plataforma e a busca pelos imóveis procurados pelos interessados vão ser mais rápidos.



"Essa é mais uma revolução que a inteligência artificial, especialmente a generativa, está trazendo para a sociedade. As possibilidades são incontáveis, estamos investindo muito para que estejamos sempre com as melhores inovações. O que mais me empolga é o quanto é escalável essa tecnologia. Em breve, lançaremos novas aplicações aproveitando esse modelo de IA como base", afirmou Bitencourt-Emilio.



Outros exemplos de aplicação recente no uso de inteligência artificial na Loft são a ferramenta que detecta fraudes em corretagens (identificando quando o corretor foi ilegalmente retirado da transação); o sistema que auxilia os corretores a escreverem um anúncio de imóvel mais atrativo (ele fornece informações básicas sobre o imóvel e a ferramenta produz o texto, enaltecendo os pontos fortes da casa ou apartamento); e um chatbot que auxilia o time de executivos de vendas a tirar dúvidas das imobiliárias sobre o produto de fiança locatícia.