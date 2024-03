Cora facilita demandas financeiras de pequenas e médias empresas

O CEO da Cora, Igor Senra, participou, na tarde desta quarta-feira (20), do podcast Sounds of South Summit, executado pelo Jornal do Comércio no Instituto Caldeira. O uso da inovação para desenvolver tecnologias que agregam valor a pequenos e médios empresários foi o tema da conversa.

"Descobrimos que existe uma série de demandas do pequeno empreendedor que precisa ser melhor endereçada", explicou Senra. Esse é o papel da Cora, um banco digital voltado para pequenos negócios e que atua no Brasil inteiro.

De acordo com ele, a tecnologia auxilia os pequenos empresários a lidarem com as burocracias que, muitas vezes, eles não estão habituados ou não têm afinidade para solucionar. "O pequeno empreendedor adora vender, mas odeia cobrar. Então, nós fazemos essa parte do trabalho", enfatizou, ressaltando que a Cora, diferentemente de bancos mais tradicionais, emite nota fiscal para o empreendedor logo após o boleto ser gerado. "A tecnologia e nós estamos aqui para simplificar a vida desses empreendedores", disse.