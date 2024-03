Carteira de crédito deve crescer 0,5% em fevereiro, com alta puxada por famílias, diz Febraban

O saldo total da carteira de crédito deve crescer 0,5% em fevereiro, revela a Pesquisa Especial de Crédito da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgada nesta quarta-feira, 20. No mês, o crescimento deve ser liderado pelo crédito às famílias, que tem previsão de avanço de 0,6%, com destaque para as linhas de crédito pessoal e de veículos.



Caso a previsão se confirme, a expectativa é que o ritmo de expansão anual da carteira deve voltar a acelerar, passando de 7,6% para 8,1%, ressalta a Febraban em nota à imprensa. O avanço em 12 meses é beneficiado pela fraca base de comparação de fevereiro de 2023 (0%), quando o crédito livre às empresas caiu 1,1%, afetado pela eclosão dos casos em grandes empresas, como a Americanas e a Light, ambas entrando em recuperação judicial.



As projeções da Febraban são feitas com base em dados consolidados dos principais bancos do país, que representam, a depender da linha de crédito, de 41% a 88% do saldo total do Sistema Financeiro Nacional, segundo comunicado. O levantamento da Febraban é divulgado mensalmente como uma prévia dos dados oficiais, que estão programados para serem anunciados no dia 26 de março, pelo Banco Central.



De acordo com o levantamento, na carteira pessoa física os recursos livres devem apresentar alta modesta, de 0,2%, ainda impactados pela acomodação do consumo após os eventos de fim de ano e o menor número de dias úteis do mês. Já o crédito pessoal e para aquisição de veículos deve trazer números positivos e a carteira direcionada deve crescer 1,0% em fevereiro, com avanço disseminado nas principais linhas.

Em 12 meses, o ritmo de expansão do crédito pessoa física deve ganhar alguma tração, de 10,2% (janeiro de 2024) para 10,4%.



Na pessoas jurídica, o crédito deve crescer 0,4% em fevereiro, bem melhor que o registrado em fevereiro de 2023 (-0,7%). Com isso, o ritmo de expansão anual do crédito às empresas deve dar um salto de 3,6% para 4,7%, explicando a aceleração do ritmo de crescimento da carteira total, ressalta a Febraban em nota à imprensa.



As concessões de crédito devem apresentar retração mensal de 4,3% em fevereiro, mas quando ajustado pelo número de dias úteis, o resultado representa um aumento de 5,2% na margem, ressalta a Febraban.