Inadimplentes podem quitar dívidas com descontos de até 99%

*especial para o JC

19 milhões de cidadãos estão inadimplentes, com dívidas médias de cerca de R$ 5 mil. No País, esse número sobe para R$ 72 milhões de pessoas, segundo levantamento da Serasa/Expirian. De olho nesse contingente e com o objetivo de diminuir o endividamento entre os brasileiros, teve início em 4 de março, em todo o Brasil, o Mega Feirão Serasa e Desenrola. O evento, que tem a parceria da Serasa, do governo federal, Correios, concessionárias de água e luz e 700 empresas, vai até o dia 28 deste mês.

Nos dois primeiros dias de evento foram fechados em todo País 257.200 acordos, somente nos canais digitais da Serasa. O volume de negociações foi realizado por 182.972 pessoas que juntas obtiveram descontos de mais de R$1,16 bilhões.

A expectativa é de que neste ano, em função das facilidades e dos descontos, que podem chegar a 99%, no caso da Serasa, e 96% pelo Desenrola, a inciativa supere os dados de março do ano passado, quando foram realizados negócios com 4 milhões de pessoas. Na época, a parceria se estendia a 300 empresas.

Serasa Especialista em crédito do, Mayara Carvalho, que está em Porto Alegre acompanhando o programa, diz que é a primeira vez que a feira tem esta proporção. “A iniciativa foi motivada em função do volume de inadimplentes, que já era grande no ano passado, mas aumentou bastante em janeiro, em função das compras de fim de ano e de pagamentos de IPTU e IPVA”, observa.

A parceria com os Correios, explica Mayara, deve facilitar o acesso da população que opta pelo atendimento presencial. Nas agências de todo País, seja nas capitais ou Interior, é possível consultar dívidas e descontos disponíveis e fazer a impressão de boletos. "Nossa principal motivação em facilitar essas renegociações é possibilitar ao brasileiro sair desse cenário de inadimplência e voltar a ter acesso a crédito", disse ela.

Essa é a primeira vez que a Serasa faz essa parceria com o Ministério da Fazenda, o que facilita o fluxo para o programa Desenrola, do governo federal. O cidadão pode acessar as ofertas pelo aplicativo ou site da Serasa, e é direcionado para a negociação do Desenrola, de forma simples, intuitiva e gratuita. Nos Correios, é cobrada uma taxa de R$ 4,20.

Na feira, para as ofertas disponíveis pelo Desenrola, podem ser negociadas dívidas de pessoas que recebam até dois salários-mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único, para dívidas que não ultrapassem R$ 20 mil, contraídas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Já a Serasa não impõe limites ou restrições.

A especialista ressalta a importância de acesso pelos canais oficiais da Serasa, evitando, assim, a possibilidade de golpes. A empresa não entra em contato com inadimplentes através de consultores ou envia boletos. Caso a comunicação seja feita por WhatsApp, deve ser observado se o perfil traz o símbolo azul de verificação.

Consumidores podem consultar os canais oficiais e negociar os descontos de forma online pelo site e aplicativo da Serasa e pelas agências dos Correios.